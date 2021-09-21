00:50 21.09.2021 (обновлено: 01:21 21.09.2021)
Глава МИД Франции назвал ситуацию с AUKUS подрывом доверия между союзниками
Глава МИД Франции Ле Дриан: ситуация с AUKUS подрывает доверие между союзниками
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Франции С.Лаврова и Ж.-И. Ле Дриана
ПАРИЖ, 21 сен – РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан снова указал на подрыв доверия между союзниками после объявления альянса США, Австралии и Великобритании по AUKUS.
"Тогда, когда мы сталкиваемся с огромными вызовами, мы отмечаем, что рефлексы прошедшей эпохи не исчезли: односторонний подход, непредсказуемость, отсутствие консультаций между союзниками. Мы констатировали в связи решениями, принятыми Австралией и США, что рефлексы прежней эпохи остаются", - сказал Ле Дриан на пресс-конференции на полях сессии Генассамблеи в Нью-Йорке. Трансляция пресс-конференции Ле Дриана ведется в соцсетях представительства Франции в ООН.
"И вопрос не только в разрыве контракта по вооружениям - действительно, это негативный момент для Франции, но и в подрыве доверия между союзниками", - подчеркнул он.
Французский министр отметил, что эта ситуация требует размышлений европейских стран. "Для меня ясно, что европейцы должны продолжать нести свое видение многостороннего подхода и свои инициативы", - добавил он.
Ле Дриан указал также на важность переговоров между президентом Франции Эммануэлем Макроном и его американским коллегой Джо Байденом. "Я не буду предвосхищать переговоры, которые состоятся в ближайшие дни между президентом Макроном и президентом Байденом. Не буду говорить раньше времени о сути переговоров", - отметил глава МИД Франции.
"Нужно прояснить, зачем было прятаться, почему это было сделано втайне и объявлено публично без предупреждения", - сказал Ле Дриан, говоря об альянсе AUKUS.
Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Соглашение на 56 миллиардов евро, которое называли "контрактом века", предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda.
Ранее Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину" и заявил, что он "в гневе". Париж ожидает пояснений как со стороны Австралии, так и со стороны США. Госсекретарь при французском МИД Клеман Бон заявил, что Европа должна усиливать стратегическую автономию и оборону после инцидента с Австралией