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Глава МИД Франции назвал ситуацию с AUKUS подрывом доверия между союзниками

Глава МИД Франции назвал ситуацию с AUKUS подрывом доверия между союзниками - РИА Новости, 21.09.2021

Глава МИД Франции назвал ситуацию с AUKUS подрывом доверия между союзниками

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан снова указал на подрыв доверия между союзниками после объявления альянса США, Австралии и Великобритании по AUKUS. РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T00:50

2021-09-21T00:50

2021-09-21T01:21

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ПАРИЖ, 21 сен – РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан снова указал на подрыв доверия между союзниками после объявления альянса США, Австралии и Великобритании по AUKUS."Тогда, когда мы сталкиваемся с огромными вызовами, мы отмечаем, что рефлексы прошедшей эпохи не исчезли: односторонний подход, непредсказуемость, отсутствие консультаций между союзниками. Мы констатировали в связи решениями, принятыми Австралией и США, что рефлексы прежней эпохи остаются", - сказал Ле Дриан на пресс-конференции на полях сессии Генассамблеи в Нью-Йорке. Трансляция пресс-конференции Ле Дриана ведется в соцсетях представительства Франции в ООН.Французский министр отметил, что эта ситуация требует размышлений европейских стран. "Для меня ясно, что европейцы должны продолжать нести свое видение многостороннего подхода и свои инициативы", - добавил он.Ле Дриан указал также на важность переговоров между президентом Франции Эммануэлем Макроном и его американским коллегой Джо Байденом. "Я не буду предвосхищать переговоры, которые состоятся в ближайшие дни между президентом Макроном и президентом Байденом. Не буду говорить раньше времени о сути переговоров", - отметил глава МИД Франции.Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Соглашение на 56 миллиардов евро, которое называли "контрактом века", предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda.Ранее Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину" и заявил, что он "в гневе". Париж ожидает пояснений как со стороны Австралии, так и со стороны США. Госсекретарь при французском МИД Клеман Бон заявил, что Европа должна усиливать стратегическую автономию и оборону после инцидента с Австралией

https://ria.ru/20210920/soglashenie-1751046768.html

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