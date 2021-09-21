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Глава МИД Франции назвал ситуацию с AUKUS подрывом доверия между союзниками
Глава МИД Франции назвал ситуацию с AUKUS подрывом доверия между союзниками - РИА Новости, 21.09.2021
Глава МИД Франции назвал ситуацию с AUKUS подрывом доверия между союзниками
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан снова указал на подрыв доверия между союзниками после объявления альянса США, Австралии и Великобритании по AUKUS. РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T00:50
2021-09-21T01:21
в мире
сша
австралия
франция
великобритания
мид франции‎
жан-ив ле дриан
aukus
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ПАРИЖ, 21 сен – РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан снова указал на подрыв доверия между союзниками после объявления альянса США, Австралии и Великобритании по AUKUS."Тогда, когда мы сталкиваемся с огромными вызовами, мы отмечаем, что рефлексы прошедшей эпохи не исчезли: односторонний подход, непредсказуемость, отсутствие консультаций между союзниками. Мы констатировали в связи решениями, принятыми Австралией и США, что рефлексы прежней эпохи остаются", - сказал Ле Дриан на пресс-конференции на полях сессии Генассамблеи в Нью-Йорке. Трансляция пресс-конференции Ле Дриана ведется в соцсетях представительства Франции в ООН.Французский министр отметил, что эта ситуация требует размышлений европейских стран. "Для меня ясно, что европейцы должны продолжать нести свое видение многостороннего подхода и свои инициативы", - добавил он.Ле Дриан указал также на важность переговоров между президентом Франции Эммануэлем Макроном и его американским коллегой Джо Байденом. "Я не буду предвосхищать переговоры, которые состоятся в ближайшие дни между президентом Макроном и президентом Байденом. Не буду говорить раньше времени о сути переговоров", - отметил глава МИД Франции.Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Соглашение на 56 миллиардов евро, которое называли "контрактом века", предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda.Ранее Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину" и заявил, что он "в гневе". Париж ожидает пояснений как со стороны Австралии, так и со стороны США. Госсекретарь при французском МИД Клеман Бон заявил, что Европа должна усиливать стратегическую автономию и оборону после инцидента с Австралией
https://ria.ru/20210920/soglashenie-1751046768.html
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в мире, сша, австралия, франция, великобритания, мид франции‎, жан-ив ле дриан, aukus
00:50 21.09.2021 (обновлено: 01:21 21.09.2021)
 
Глава МИД Франции назвал ситуацию с AUKUS подрывом доверия между союзниками

Глава МИД Франции Ле Дриан: ситуация с AUKUS подрывает доверие между союзниками

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Франции С.Лаврова и Ж.-И. Ле Дриана
Встреча глав МИД РФ и Франции С.Лаврова и Ж.-И. Ле Дриана - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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ПАРИЖ, 21 сен – РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан снова указал на подрыв доверия между союзниками после объявления альянса США, Австралии и Великобритании по AUKUS.
"Тогда, когда мы сталкиваемся с огромными вызовами, мы отмечаем, что рефлексы прошедшей эпохи не исчезли: односторонний подход, непредсказуемость, отсутствие консультаций между союзниками. Мы констатировали в связи решениями, принятыми Австралией и США, что рефлексы прежней эпохи остаются", - сказал Ле Дриан на пресс-конференции на полях сессии Генассамблеи в Нью-Йорке. Трансляция пресс-конференции Ле Дриана ведется в соцсетях представительства Франции в ООН.
"И вопрос не только в разрыве контракта по вооружениям - действительно, это негативный момент для Франции, но и в подрыве доверия между союзниками", - подчеркнул он.
Французский министр отметил, что эта ситуация требует размышлений европейских стран. "Для меня ясно, что европейцы должны продолжать нести свое видение многостороннего подхода и свои инициативы", - добавил он.
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
Вчера, 20:36
США не намерены выходить из AUKUS после реакции Франции на соглашение
Ле Дриан указал также на важность переговоров между президентом Франции Эммануэлем Макроном и его американским коллегой Джо Байденом. "Я не буду предвосхищать переговоры, которые состоятся в ближайшие дни между президентом Макроном и президентом Байденом. Не буду говорить раньше времени о сути переговоров", - отметил глава МИД Франции.
"Нужно прояснить, зачем было прятаться, почему это было сделано втайне и объявлено публично без предупреждения", - сказал Ле Дриан, говоря об альянсе AUKUS.
Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Соглашение на 56 миллиардов евро, которое называли "контрактом века", предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda.
Ранее Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину" и заявил, что он "в гневе". Париж ожидает пояснений как со стороны Австралии, так и со стороны США. Госсекретарь при французском МИД Клеман Бон заявил, что Европа должна усиливать стратегическую автономию и оборону после инцидента с Австралией
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
Вчера, 03:14
Джонсон заявил о любви к Франции на фоне скандала с AUKUS
 
В миреСШААвстралияФранцияВеликобританияМИД Франции‎Жан-Ив Ле ДрианAUKUS
 
 
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