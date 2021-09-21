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В Минэкономразвития рассказали о прогнозе по реальным доходам россиян
В Минэкономразвития рассказали о прогнозе по реальным доходам россиян - РИА Новости, 21.09.2021
В Минэкономразвития рассказали о прогнозе по реальным доходам россиян
Минэкономразвития сохранило оценку роста реальных располагаемых доходов россиян в 2021 году на уровне трех процентов, заявил глава Минэкономразвития Максим... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T15:26
2021-09-21T15:26
экономика
максим решетников
россия
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Минэкономразвития сохранило оценку роста реальных располагаемых доходов россиян в 2021 году на уровне трех процентов, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников."Основной вклад в оценку роста ВВП внесет расширение потребительского спроса. В первую очередь, рост реальных располагаемых доходов населения", в следующие годы – в среднем на 2,5% ежегодно", — сказал он на заседании кабмина.По его словам, в дальнейшем этот показатель стабилизируется на уровне 2,5 процента.Решетников добавил, что доходы будут расти за счет стабилизации рынка труда, роста зарплат, а также предпринимательских доходов и доходов от собственности.
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экономика, максим решетников, россия
15:26 21.09.2021
 
В Минэкономразвития рассказали о прогнозе по реальным доходам россиян

В МЭР спрогнозировали рост реальных доходов россиян на уровне трех процентов в 2021 году

© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗдание Минэкономразвития РФ
Здание Минэкономразвития РФ - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Минэкономразвития сохранило оценку роста реальных располагаемых доходов россиян в 2021 году на уровне трех процентов, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
"Основной вклад в оценку роста ВВП внесет расширение потребительского спроса. В первую очередь, рост реальных располагаемых доходов населения", в следующие годы – в среднем на 2,5% ежегодно", — сказал он на заседании кабмина.
По его словам, в дальнейшем этот показатель стабилизируется на уровне 2,5 процента.
Решетников добавил, что доходы будут расти за счет стабилизации рынка труда, роста зарплат, а также предпринимательских доходов и доходов от собственности.
Рублевые монеты и купюры - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
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ЭкономикаМаксим РешетниковРоссия
 
 
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