https://ria.ru/20210921/dokhody-1751149931.html

В Минэкономразвития рассказали о прогнозе по реальным доходам россиян

В Минэкономразвития рассказали о прогнозе по реальным доходам россиян - РИА Новости, 21.09.2021

В Минэкономразвития рассказали о прогнозе по реальным доходам россиян

Минэкономразвития сохранило оценку роста реальных располагаемых доходов россиян в 2021 году на уровне трех процентов, заявил глава Минэкономразвития Максим... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T15:26

2021-09-21T15:26

2021-09-21T15:26

экономика

максим решетников

россия

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Минэкономразвития сохранило оценку роста реальных располагаемых доходов россиян в 2021 году на уровне трех процентов, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников."Основной вклад в оценку роста ВВП внесет расширение потребительского спроса. В первую очередь, рост реальных располагаемых доходов населения", в следующие годы – в среднем на 2,5% ежегодно", — сказал он на заседании кабмина.По его словам, в дальнейшем этот показатель стабилизируется на уровне 2,5 процента.Решетников добавил, что доходы будут расти за счет стабилизации рынка труда, роста зарплат, а также предпринимательских доходов и доходов от собственности.

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россия

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экономика, максим решетников, россия