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Глава МИД Палестины заявил о готовности к диалогу с Израилем

Глава МИД Палестины заявил о готовности к диалогу с Израилем - РИА Новости, 21.09.2021

Глава МИД Палестины заявил о готовности к диалогу с Израилем

Палестина готова возобновить диалог с Израилем, если израильская сторона проявит готовность, заявил РИА Новости глава палестинского МИД Рияд аль-Малики. РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T19:25

2021-09-21T19:25

2021-09-21T19:30

в мире

израиль

палестина

рияд аль-малики

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

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ООН, 21 сен - РИА Новости. Палестина готова возобновить диалог с Израилем, если израильская сторона проявит готовность, заявил РИА Новости глава палестинского МИД Рияд аль-Малики."Мы готовы. Возможно ли это - зависит от того, хочет ли этого другая сторона. Исходя из того, что мы слышали от израильских лидеров, они не готовы и не хотят", - сказал аль-Малики, отвечая на вопрос, готова ли Палестина к возобновлению диалога с Израилем.

https://ria.ru/20210909/palestina-1749349060.html

израиль

палестина

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в мире, израиль, палестина, рияд аль-малики, обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году