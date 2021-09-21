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Глава МИД Палестины заявил о готовности к диалогу с Израилем
Глава МИД Палестины заявил о готовности к диалогу с Израилем - РИА Новости, 21.09.2021
Глава МИД Палестины заявил о готовности к диалогу с Израилем
Палестина готова возобновить диалог с Израилем, если израильская сторона проявит готовность, заявил РИА Новости глава палестинского МИД Рияд аль-Малики. РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T19:25
2021-09-21T19:30
в мире
израиль
палестина
рияд аль-малики
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
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ООН, 21 сен - РИА Новости. Палестина готова возобновить диалог с Израилем, если израильская сторона проявит готовность, заявил РИА Новости глава палестинского МИД Рияд аль-Малики."Мы готовы. Возможно ли это - зависит от того, хочет ли этого другая сторона. Исходя из того, что мы слышали от израильских лидеров, они не готовы и не хотят", - сказал аль-Малики, отвечая на вопрос, готова ли Палестина к возобновлению диалога с Израилем.
https://ria.ru/20210909/palestina-1749349060.html
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в мире, израиль, палестина, рияд аль-малики, обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
19:25 21.09.2021 (обновлено: 19:30 21.09.2021)
 
Глава МИД Палестины заявил о готовности к диалогу с Израилем

Глава МИД Палестины Рияд аль-Малики заявил о готовности возобновить диалог с Израилем

© Flickr / scottgunnФлаги Палестины
Флаги Палестины - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© Flickr / scottgunn
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ООН, 21 сен - РИА Новости. Палестина готова возобновить диалог с Израилем, если израильская сторона проявит готовность, заявил РИА Новости глава палестинского МИД Рияд аль-Малики.
"Мы готовы. Возможно ли это - зависит от того, хочет ли этого другая сторона. Исходя из того, что мы слышали от израильских лидеров, они не готовы и не хотят", - сказал аль-Малики, отвечая на вопрос, готова ли Палестина к возобновлению диалога с Израилем.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Израиля Яир Лапид во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
9 сентября, 14:20
Россия продолжит способствовать налаживанию палестино-израильского диалога
 
В миреИзраильПалестинаРияд аль-МаликиОбострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
 
 
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