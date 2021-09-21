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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210921/delta-1751068383.html
В Роспотребнадзоре рассказали о распространении штамма "дельта" в России
В Роспотребнадзоре рассказали о распространении штамма "дельта" в России - РИА Новости, 21.09.2021
В Роспотребнадзоре рассказали о распространении штамма "дельта" в России
Штамм коронавируса "дельта" за пару месяцев нахождения в России вытеснил все остальные варианты, заявил РИА Новости руководитель научной группы разработки новых РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T03:33
2021-09-21T03:36
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
камиль хафизов
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Штамм коронавируса "дельта" за пару месяцев нахождения в России вытеснил все остальные варианты, заявил РИА Новости руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.Он отметил, что остальные известные штаммы, вероятно, не имеют преимуществ перед "дельтой". Так, например, "йота", более летальный штамм, особенно для пожилых людей, впервые был выявлен осенью прошлого года, но так и не получил широкого распространения.По словам Хафизова, вероятнее всего, штамм "дельта" распространен во всех странах, там, где секвенирование поставлено на поток, около 99 процентов всех случаев заражения приходится именно на этот вариант.Кроме того, подчеркнул собеседник агентства, в Южной Америке отмечается небольшой рост нового штамма "мю". Однако он составляет пока всего нескольких процентов, и, вероятно, еще рано говорить о том, что этот новый вариант вируса более контагиозен и опасен, чем "дельта", уточнил Хафизов.Он напомнил, что доля варианта "мю" дошла до 1,5 процента в США в июле, но после упала практически до нуля, уступив "дельте".
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, камиль хафизов
03:33 21.09.2021 (обновлено: 03:36 21.09.2021)
 
В Роспотребнадзоре рассказали о распространении штамма "дельта" в России

Роспотребнадзор: штамм "дельта" в России вытеснил другие варианты COVID-19 за пару месяцев

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Штамм коронавируса "дельта" за пару месяцев нахождения в России вытеснил все остальные варианты, заявил РИА Новости руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

"Штамм "дельта" появился в Российской Федерации примерно в конце апреля этого года и уже к середине лета стал доминирующим в нашей стране... Буквально за пару месяцев штамм "дельта" вытеснил все остальные геноварианты, и уже с августа в наших исследованиях мы наблюдали, что до ста процентов образцов относились именно к этому варианту вируса", — сказал Хафизов.

Он отметил, что остальные известные штаммы, вероятно, не имеют преимуществ перед "дельтой". Так, например, "йота", более летальный штамм, особенно для пожилых людей, впервые был выявлен осенью прошлого года, но так и не получил широкого распространения.
По словам Хафизова, вероятнее всего, штамм "дельта" распространен во всех странах, там, где секвенирование поставлено на поток, около 99 процентов всех случаев заражения приходится именно на этот вариант.
Кроме того, подчеркнул собеседник агентства, в Южной Америке отмечается небольшой рост нового штамма "мю". Однако он составляет пока всего нескольких процентов, и, вероятно, еще рано говорить о том, что этот новый вариант вируса более контагиозен и опасен, чем "дельта", уточнил Хафизов.
Он напомнил, что доля варианта "мю" дошла до 1,5 процента в США в июле, но после упала практически до нуля, уступив "дельте".
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Распространение коронавирусаОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)РоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииКамиль Хафизов
 
 
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