Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210921/delo-1751120381.html
В Кировской области возбудили дело после слива нефтепродуктов в реку
В Кировской области возбудили дело после слива нефтепродуктов в реку - РИА Новости, 21.09.2021
В Кировской области возбудили дело после слива нефтепродуктов в реку
Уголовное дело о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов возбудили в Кировской области после массового мора рыбы из-за слива... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T12:58
2021-09-21T12:58
происшествия
нефть
кировская область
котельничский район
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1920x0_80_0_0_5b2955eb62dd7b6b10dcee6fc439c7bb.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 сен — РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов возбудили в Кировской области после массового мора рыбы из-за слива нефтепродуктов в реку Черняницы, сообщает региональное следственное управление СК РФ.Ранее местные СМИ написали о загрязнении реки Черняница Котельничского района, вызвавшем мор рыбы. После этого СУСК провело проверку, в ходе нее были получены данные исследований специалистов Росрыболовства и министерства охраны окружающей среды Кировской области.По результатам проверки было выявлено, что нефтепродукты сливали на местном заводе сварочных материалов, и принято решение о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов)."По версии следствия, неустановленные лица ООО "Котельнический ЗСМ" сливали химические отходы, образованные в результате производства, в канализационную сеть, имеющую прямой слив в реку Черняница. Анализ проб поверхностной воды вблизи точки слива показал превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воде рыбохозяйственного назначения. Это вызвало частичную гибель растительности и массовый мор рыбы в месте сброса сточных вод", - говорится в сообщении СУСК.Подчеркивается, что превышение нормативов свидетельствует о больших объемах промышленных сбросов загрязняющих веществ (меди, нефтепродуктов) в реку Черняница.Расследование продолжается.
https://ria.ru/20210907/prokuratura-1749087110.html
https://ria.ru/20210811/razliv-1745298792.html
кировская область
котельничский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_960:229:3077:1817_1920x0_80_0_0_14681de63d886626187d0c55f8e8936c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, нефть, кировская область, котельничский район, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), следственный комитет россии (ск рф), россия
12:58 21.09.2021
 
В Кировской области возбудили дело после слива нефтепродуктов в реку

СК возбудил уголовное дело после слива нефтепродуктов в реку Черняницы в Кировской области

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 сен — РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов возбудили в Кировской области после массового мора рыбы из-за слива нефтепродуктов в реку Черняницы, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Ранее местные СМИ написали о загрязнении реки Черняница Котельничского района, вызвавшем мор рыбы. После этого СУСК провело проверку, в ходе нее были получены данные исследований специалистов Росрыболовства и министерства охраны окружающей среды Кировской области.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
7 сентября, 22:27
Прокуратура проверит данные о разливе нефтепродуктов на реке Каме
По результатам проверки было выявлено, что нефтепродукты сливали на местном заводе сварочных материалов, и принято решение о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов).
"По версии следствия, неустановленные лица ООО "Котельнический ЗСМ" сливали химические отходы, образованные в результате производства, в канализационную сеть, имеющую прямой слив в реку Черняница. Анализ проб поверхностной воды вблизи точки слива показал превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воде рыбохозяйственного назначения. Это вызвало частичную гибель растительности и массовый мор рыбы в месте сброса сточных вод", - говорится в сообщении СУСК.
Подчеркивается, что превышение нормативов свидетельствует о больших объемах промышленных сбросов загрязняющих веществ (меди, нефтепродуктов) в реку Черняница.
Расследование продолжается.
Разлив нефти - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
11 августа, 10:31
Разлив нефти у Новороссийска оказался в 400 тысяч раз масштабнее
 
ПроисшествияНефтьКировская областьКотельничский районФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)Следственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:37В Петербурге мужчина получил пожизненный срок за убийства пенсионеров
13:35В России до конца года появится должность IT-омбудсмена
13:34В Красноярске пропали две школьницы
13:33В Австралии на фоне локдаунов детям разрешили звать в гости до двух друзей
13:30Эксперт рассказал о сложностях с наполнением газохранилищ в Европе
13:27"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Иркутской области
13:18В "Слуге народа" заявили, что у Зеленского нет конкурентов на выборах
13:16Число верифицированных пользователей сайта госуслуг превысило 85 миллионов
13:13Британская полиция назвала имя третьего подозреваемого по "делу Скрипалей"
13:10"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Тверской области
13:08Минэкономразвития улучшило прогноз по росту ВВП
13:05Крымские татары назвали позицию Турции по выборам в республике нелогичной
13:00В Харбине вводят ограничения из-за одного случая заражения COVID-19
12:58В Кировской области возбудили дело после слива нефтепродуктов в реку
12:55Путин встретится по видеосвязи с лидерами прошедших в Госдуму партий
12:52В Сочи вырос спрос на сельский туризм
12:52Источник назвал кандидата на пост главы фракции "Единой России" в Госдуме
12:49Пермские власти помогут родственникам пострадавших с проживанием в Москве
12:48"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Калужской области
12:47В Кремле ответили на вопрос о кандидатах в руководство Госдумы
Лента новостейМолния