https://ria.ru/20210921/delo-1751120381.html
В Кировской области возбудили дело после слива нефтепродуктов в реку
В Кировской области возбудили дело после слива нефтепродуктов в реку - РИА Новости, 21.09.2021
В Кировской области возбудили дело после слива нефтепродуктов в реку
Уголовное дело о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов возбудили в Кировской области после массового мора рыбы из-за слива... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T12:58
2021-09-21T12:58
2021-09-21T12:58
происшествия
нефть
кировская область
котельничский район
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 сен — РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов возбудили в Кировской области после массового мора рыбы из-за слива нефтепродуктов в реку Черняницы, сообщает региональное следственное управление СК РФ.Ранее местные СМИ написали о загрязнении реки Черняница Котельничского района, вызвавшем мор рыбы. После этого СУСК провело проверку, в ходе нее были получены данные исследований специалистов Росрыболовства и министерства охраны окружающей среды Кировской области.По результатам проверки было выявлено, что нефтепродукты сливали на местном заводе сварочных материалов, и принято решение о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов)."По версии следствия, неустановленные лица ООО "Котельнический ЗСМ" сливали химические отходы, образованные в результате производства, в канализационную сеть, имеющую прямой слив в реку Черняница. Анализ проб поверхностной воды вблизи точки слива показал превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воде рыбохозяйственного назначения. Это вызвало частичную гибель растительности и массовый мор рыбы в месте сброса сточных вод", - говорится в сообщении СУСК.Подчеркивается, что превышение нормативов свидетельствует о больших объемах промышленных сбросов загрязняющих веществ (меди, нефтепродуктов) в реку Черняница.Расследование продолжается.
https://ria.ru/20210907/prokuratura-1749087110.html
https://ria.ru/20210811/razliv-1745298792.html
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происшествия, нефть, кировская область, котельничский район, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), следственный комитет россии (ск рф), россия
В Кировской области возбудили дело после слива нефтепродуктов в реку
СК возбудил уголовное дело после слива нефтепродуктов в реку Черняницы в Кировской области