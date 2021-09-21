https://ria.ru/20210921/delo-1751120381.html

В Кировской области возбудили дело после слива нефтепродуктов в реку

В Кировской области возбудили дело после слива нефтепродуктов в реку - РИА Новости, 21.09.2021

В Кировской области возбудили дело после слива нефтепродуктов в реку

Уголовное дело о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов возбудили в Кировской области после массового мора рыбы из-за слива... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T12:58

2021-09-21T12:58

2021-09-21T12:58

происшествия

нефть

кировская область

котельничский район

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

следственный комитет россии (ск рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1920x0_80_0_0_5b2955eb62dd7b6b10dcee6fc439c7bb.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 сен — РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов возбудили в Кировской области после массового мора рыбы из-за слива нефтепродуктов в реку Черняницы, сообщает региональное следственное управление СК РФ.Ранее местные СМИ написали о загрязнении реки Черняница Котельничского района, вызвавшем мор рыбы. После этого СУСК провело проверку, в ходе нее были получены данные исследований специалистов Росрыболовства и министерства охраны окружающей среды Кировской области.По результатам проверки было выявлено, что нефтепродукты сливали на местном заводе сварочных материалов, и принято решение о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов)."По версии следствия, неустановленные лица ООО "Котельнический ЗСМ" сливали химические отходы, образованные в результате производства, в канализационную сеть, имеющую прямой слив в реку Черняница. Анализ проб поверхностной воды вблизи точки слива показал превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воде рыбохозяйственного назначения. Это вызвало частичную гибель растительности и массовый мор рыбы в месте сброса сточных вод", - говорится в сообщении СУСК.Подчеркивается, что превышение нормативов свидетельствует о больших объемах промышленных сбросов загрязняющих веществ (меди, нефтепродуктов) в реку Черняница.Расследование продолжается.

https://ria.ru/20210907/prokuratura-1749087110.html

https://ria.ru/20210811/razliv-1745298792.html

кировская область

котельничский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, нефть, кировская область, котельничский район, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), следственный комитет россии (ск рф), россия