https://ria.ru/20210921/degtyarev-1751071229.html

Утверждены результаты выборов губернатора Хабаровского края

Утверждены результаты выборов губернатора Хабаровского края - РИА Новости, 21.09.2021

Утверждены результаты выборов губернатора Хабаровского края

Официально утверждены результаты выборов губернатора Хабаровского края, соответствующий протокол был подписан во вторник на заседании избирательной комиссии... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T06:59

2021-09-21T06:59

2021-09-21T06:59

политика

хабаровский край

госдума рф

лдпр

михаил дегтярев

борис гладких

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ХАБАРОВСК, 21 сен — РИА Новости. Официально утверждены результаты выборов губернатора Хабаровского края, соответствующий протокол был подписан во вторник на заседании избирательной комиссии региона.Протокол был утвержден единогласно. Выборы признаны состоявшимися.После этого в соответствии с уставом Хабаровского края состоится инаугурация: губернатор края считается вступившим в должность с момента принесения им присяги.Он напомнил, что общее количество избирателей в Хабаровском крае составило 958 412 человек, явка - 43,82%. За Дегтярева отдали голоса - 237 818 жителей региона, или 56,77%. Изначально хотели бороться за губернаторское кресло восемь человек, позже осталось четыре кандидата. Дегтярев был назначен врио губернатора края 20 июля 2020 года, ранее он был председателем комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи.Также местный избирком подвел окончательные итоги выборов депутатов Государственной думы, победу по округам одержали кандидаты от партии "Единая Россия": по одномандатному округу № 69 (Хабаровский) избранным депутатом стал Борис Гладких (25,85%). По округу №70 (Комсомольский) - Павел Симигин (18,14%). По единому избирательному округу наибольшее количество голосов получила КПРФ (26,51%), "Единая Россия" (24,51%), ЛДПР (16,18%).В Хабаровском крае с 17 по 19 сентября проходили выборы депутатов Госдумы, главы региона, депутата Закдумы края и выборы в органы местного самоуправления.

https://ria.ru/20210920/degtyarev-1750956630.html

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политика, хабаровский край, госдума рф, лдпр, михаил дегтярев, борис гладких