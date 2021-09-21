Утверждены результаты выборов губернатора Хабаровского края
Михаил Дегтярев избран губернатором Хабаровского края
ХАБАРОВСК, 21 сен — РИА Новости. Официально утверждены результаты выборов губернатора Хабаровского края, соответствующий протокол был подписан во вторник на заседании избирательной комиссии региона.
Протокол был утвержден единогласно. Выборы признаны состоявшимися.
"Губернатором Хабаровского края избран Михаил Дегтярев. Сегодня мы известим его о данном решении. В свою очередь он в течение пяти дней обязан предоставить заявление об отсутствии ограничений для вступления в должность. После этого мы соберемся еще раз, чтобы зарегистрировать избранного губернатора Хабаровского края", - рассказал председатель избирательной комиссии региона Денис Кузьменко.
После этого в соответствии с уставом Хабаровского края состоится инаугурация: губернатор края считается вступившим в должность с момента принесения им присяги.
Он напомнил, что общее количество избирателей в Хабаровском крае составило 958 412 человек, явка - 43,82%. За Дегтярева отдали голоса - 237 818 жителей региона, или 56,77%. Изначально хотели бороться за губернаторское кресло восемь человек, позже осталось четыре кандидата. Дегтярев был назначен врио губернатора края 20 июля 2020 года, ранее он был председателем комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи.
Также местный избирком подвел окончательные итоги выборов депутатов Государственной думы, победу по округам одержали кандидаты от партии "Единая Россия": по одномандатному округу № 69 (Хабаровский) избранным депутатом стал Борис Гладких (25,85%). По округу №70 (Комсомольский) - Павел Симигин (18,14%). По единому избирательному округу наибольшее количество голосов получила КПРФ (26,51%), "Единая Россия" (24,51%), ЛДПР (16,18%).
В Хабаровском крае с 17 по 19 сентября проходили выборы депутатов Госдумы, главы региона, депутата Закдумы края и выборы в органы местного самоуправления.