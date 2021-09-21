Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210921/degtyarev-1751071229.html
Утверждены результаты выборов губернатора Хабаровского края
Утверждены результаты выборов губернатора Хабаровского края - РИА Новости, 21.09.2021
Утверждены результаты выборов губернатора Хабаровского края
Официально утверждены результаты выборов губернатора Хабаровского края, соответствующий протокол был подписан во вторник на заседании избирательной комиссии... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T06:59
2021-09-21T06:59
политика
хабаровский край
госдума рф
лдпр
михаил дегтярев
борис гладких
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/06/1748869343_0:197:3200:1997_1920x0_80_0_0_188d8f5d61045449068fd9cc031b9bc3.jpg
ХАБАРОВСК, 21 сен — РИА Новости. Официально утверждены результаты выборов губернатора Хабаровского края, соответствующий протокол был подписан во вторник на заседании избирательной комиссии региона.Протокол был утвержден единогласно. Выборы признаны состоявшимися.После этого в соответствии с уставом Хабаровского края состоится инаугурация: губернатор края считается вступившим в должность с момента принесения им присяги.Он напомнил, что общее количество избирателей в Хабаровском крае составило 958 412 человек, явка - 43,82%. За Дегтярева отдали голоса - 237 818 жителей региона, или 56,77%. Изначально хотели бороться за губернаторское кресло восемь человек, позже осталось четыре кандидата. Дегтярев был назначен врио губернатора края 20 июля 2020 года, ранее он был председателем комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи.Также местный избирком подвел окончательные итоги выборов депутатов Государственной думы, победу по округам одержали кандидаты от партии "Единая Россия": по одномандатному округу № 69 (Хабаровский) избранным депутатом стал Борис Гладких (25,85%). По округу №70 (Комсомольский) - Павел Симигин (18,14%). По единому избирательному округу наибольшее количество голосов получила КПРФ (26,51%), "Единая Россия" (24,51%), ЛДПР (16,18%).В Хабаровском крае с 17 по 19 сентября проходили выборы депутатов Госдумы, главы региона, депутата Закдумы края и выборы в органы местного самоуправления.
https://ria.ru/20210920/degtyarev-1750956630.html
хабаровский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/06/1748869343_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_dd4a8da6a08826388b8f81278f236ad8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, хабаровский край, госдума рф, лдпр, михаил дегтярев, борис гладких
06:59 21.09.2021
 
Утверждены результаты выборов губернатора Хабаровского края

Михаил Дегтярев избран губернатором Хабаровского края

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГубернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 21 сен — РИА Новости. Официально утверждены результаты выборов губернатора Хабаровского края, соответствующий протокол был подписан во вторник на заседании избирательной комиссии региона.
Протокол был утвержден единогласно. Выборы признаны состоявшимися.
"Губернатором Хабаровского края избран Михаил Дегтярев. Сегодня мы известим его о данном решении. В свою очередь он в течение пяти дней обязан предоставить заявление об отсутствии ограничений для вступления в должность. После этого мы соберемся еще раз, чтобы зарегистрировать избранного губернатора Хабаровского края", - рассказал председатель избирательной комиссии региона Денис Кузьменко.
После этого в соответствии с уставом Хабаровского края состоится инаугурация: губернатор края считается вступившим в должность с момента принесения им присяги.
Он напомнил, что общее количество избирателей в Хабаровском крае составило 958 412 человек, явка - 43,82%. За Дегтярева отдали голоса - 237 818 жителей региона, или 56,77%. Изначально хотели бороться за губернаторское кресло восемь человек, позже осталось четыре кандидата. Дегтярев был назначен врио губернатора края 20 июля 2020 года, ранее он был председателем комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи.
Также местный избирком подвел окончательные итоги выборов депутатов Государственной думы, победу по округам одержали кандидаты от партии "Единая Россия": по одномандатному округу № 69 (Хабаровский) избранным депутатом стал Борис Гладких (25,85%). По округу №70 (Комсомольский) - Павел Симигин (18,14%). По единому избирательному округу наибольшее количество голосов получила КПРФ (26,51%), "Единая Россия" (24,51%), ЛДПР (16,18%).
В Хабаровском крае с 17 по 19 сентября проходили выборы депутатов Госдумы, главы региона, депутата Закдумы края и выборы в органы местного самоуправления.
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
Вчера, 13:19Хабаровский край
Дегтярев обозначил направления дальнейшей работы в Хабаровском крае
 
ПолитикаХабаровский крайГосдума РФЛДПРМихаил ДегтяревБорис Гладких
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:37В Петербурге мужчина получил пожизненный срок за убийства пенсионеров
13:35В России до конца года появится должность IT-омбудсмена
13:34В Красноярске пропали две школьницы
13:33В Австралии на фоне локдаунов детям разрешили звать в гости до двух друзей
13:30Эксперт рассказал о сложностях с наполнением газохранилищ в Европе
13:27"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Иркутской области
13:18В "Слуге народа" заявили, что у Зеленского нет конкурентов на выборах
13:16Число верифицированных пользователей сайта госуслуг превысило 85 миллионов
13:13Британская полиция назвала имя третьего подозреваемого по "делу Скрипалей"
13:10"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Тверской области
13:08Минэкономразвития улучшило прогноз по росту ВВП
13:05Крымские татары назвали позицию Турции по выборам в республике нелогичной
13:00В Харбине вводят ограничения из-за одного случая заражения COVID-19
12:58В Кировской области возбудили дело после слива нефтепродуктов в реку
12:55Путин встретится по видеосвязи с лидерами прошедших в Госдуму партий
12:52В Сочи вырос спрос на сельский туризм
12:52Источник назвал кандидата на пост главы фракции "Единой России" в Госдуме
12:49Пермские власти помогут родственникам пострадавших с проживанием в Москве
12:48"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Калужской области
12:47В Кремле ответили на вопрос о кандидатах в руководство Госдумы
Лента новостейМолния