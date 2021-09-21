https://ria.ru/20210921/davlenie-1751141481.html

Врач назвала простые способы снизить или поднять давление

Врач назвала простые способы снизить или поднять давление - РИА Новости, 21.09.2021

Врач назвала простые способы снизить или поднять давление

Врач-кардиолог Юлия Маршинцева посоветовала пить как можно больше жидкости в качестве простого и доступного способа поднять давление. РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T14:49

2021-09-21T14:49

2021-09-21T14:49

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Врач-кардиолог Юлия Маршинцева посоветовала пить как можно больше жидкости в качестве простого и доступного способа поднять давление."Давление можно поднять не только кофе, но и в целом количеством жидкости", — объяснила медик в беседе с порталом "Вечерняя Москва".Она отметила, что люди часто пьют этот напиток в подобной ситуации, однако такой метод подходит далеко не всем. Вместо этого лучше залпом выпить два стакана воды.При повышенном давлении Маршинцева посоветовала принимать мочегонные средства, например, травяные сборы. Также при высоком показателе рекомендуется прилечь на 15 минут.

https://rsport.ria.ru/20210910/chay-1749457055.html

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2021

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здоровье - общество, россия