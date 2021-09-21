https://ria.ru/20210921/davlenie-1751141481.html
Врач назвала простые способы снизить или поднять давление
Врач назвала простые способы снизить или поднять давление - РИА Новости, 21.09.2021
Врач назвала простые способы снизить или поднять давление
Врач-кардиолог Юлия Маршинцева посоветовала пить как можно больше жидкости в качестве простого и доступного способа поднять давление. РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T14:49
2021-09-21T14:49
2021-09-21T14:49
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Врач-кардиолог Юлия Маршинцева посоветовала пить как можно больше жидкости в качестве простого и доступного способа поднять давление."Давление можно поднять не только кофе, но и в целом количеством жидкости", — объяснила медик в беседе с порталом "Вечерняя Москва".Она отметила, что люди часто пьют этот напиток в подобной ситуации, однако такой метод подходит далеко не всем. Вместо этого лучше залпом выпить два стакана воды.При повышенном давлении Маршинцева посоветовала принимать мочегонные средства, например, травяные сборы. Также при высоком показателе рекомендуется прилечь на 15 минут.
https://rsport.ria.ru/20210910/chay-1749457055.html
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РИА Новости
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здоровье - общество, россия
Врач назвала простые способы снизить или поднять давление
Кардиолог Маршинцева посоветовала пить как можно больше жидкости при пониженном давлении
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Врач-кардиолог Юлия Маршинцева посоветовала пить как можно больше жидкости в качестве простого и доступного способа поднять давление.
"Давление можно поднять не только кофе
, но и в целом количеством жидкости", — объяснила медик в беседе с порталом "Вечерняя Москва
".
Она отметила, что люди часто пьют этот напиток в подобной ситуации, однако такой метод подходит далеко не всем. Вместо этого лучше залпом выпить два стакана воды.
При повышенном давлении Маршинцева посоветовала принимать мочегонные средства, например, травяные сборы. Также при высоком показателе рекомендуется прилечь на 15 минут.