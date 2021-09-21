https://ria.ru/20210921/cronenberg-1751111447.html

Дэвид Кроненберг снял короткометражную ленту о своей смерти

Дэвид Кроненберг снял короткометражную ленту о своей смерти - РИА Новости, 21.09.2021

Дэвид Кроненберг снял короткометражную ленту о своей смерти

78-летний культовый канадский режиссер Дэвид Кроненберг снял короткометражную ленту о своей смерти, сообщает IndieWire. РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T15:06

2021-09-21T15:06

2021-09-21T15:06

культура

дэвид кроненберг

новости культуры

кино и сериалы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/15/1751106017_108:0:1500:783_1920x0_80_0_0_b7d5e1d84ecb1fb1e018ed20c5c1e0ed.jpg

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. 78-летний культовый канадский режиссер Дэвид Кроненберг снял короткометражную ленту о своей смерти, сообщает IndieWire. Продолжительность ленты — одна минута. Над проектом мастер работал вместе с дочерью Кэйтлин. Она же продает фильм на аукционе как невзаимозаменяемый токен (NFT). Тизер короткометражки представлен на маркет-платформе SuperRare. В ролике показано, как режиссер, одетый в банный халат появляется в маленькой комнате. Он смотрит в одну точку. Вскоре зритель понимает, что внимание Дэвида приковано к постели, в которой лежит его силиконовый труп. Кроненберг склоняется над телом, целует его в лоб и прижимается щека к щеке. "Фильм исследует смертность, сюрреализм и метаморфозы жизни и смерти", — объясняется в описании картины. По словам художника, работа над этим коротким метром помогла ему пережить уход супруги. Ее не стало семь лет назад. "Когда она умерла, мне показалось, словно и я отчасти умер, и я все еще чувствую себя так же. Труп как моя жена. Так что это не какой-то фривольный ужастик. Фильм о любви и временном аспекте человеческого бытия", — говорит режиссер.Дэвид Кроненберг — мастер боди-хорроров. Известность ему принесли картины, в которых с человеческими телами происходят пугающие невероятные вещи. Например, в "Мухе" 1986 года главный герой на генно-молекулярном уровне слился с насекомым и постепенно утратил человеческие черты.

https://ria.ru/20210804/nftart-1744198011.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дэвид кроненберг, новости культуры, кино и сериалы