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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210921/cronenberg-1751111447.html
Дэвид Кроненберг снял короткометражную ленту о своей смерти
Дэвид Кроненберг снял короткометражную ленту о своей смерти - РИА Новости, 21.09.2021
Дэвид Кроненберг снял короткометражную ленту о своей смерти
78-летний культовый канадский режиссер Дэвид Кроненберг снял короткометражную ленту о своей смерти, сообщает IndieWire. РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T15:06
2021-09-21T15:06
культура
дэвид кроненберг
новости культуры
кино и сериалы
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. 78-летний культовый канадский режиссер Дэвид Кроненберг снял короткометражную ленту о своей смерти, сообщает IndieWire. Продолжительность ленты — одна минута. Над проектом мастер работал вместе с дочерью Кэйтлин. Она же продает фильм на аукционе как невзаимозаменяемый токен (NFT). Тизер короткометражки представлен на маркет-платформе SuperRare. В ролике показано, как режиссер, одетый в банный халат появляется в маленькой комнате. Он смотрит в одну точку. Вскоре зритель понимает, что внимание Дэвида приковано к постели, в которой лежит его силиконовый труп. Кроненберг склоняется над телом, целует его в лоб и прижимается щека к щеке. "Фильм исследует смертность, сюрреализм и метаморфозы жизни и смерти", — объясняется в описании картины. По словам художника, работа над этим коротким метром помогла ему пережить уход супруги. Ее не стало семь лет назад. "Когда она умерла, мне показалось, словно и я отчасти умер, и я все еще чувствую себя так же. Труп как моя жена. Так что это не какой-то фривольный ужастик. Фильм о любви и временном аспекте человеческого бытия", — говорит режиссер.Дэвид Кроненберг — мастер боди-хорроров. Известность ему принесли картины, в которых с человеческими телами происходят пугающие невероятные вещи. Например, в "Мухе" 1986 года главный герой на генно-молекулярном уровне слился с насекомым и постепенно утратил человеческие черты.
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дэвид кроненберг, новости культуры, кино и сериалы
15:06 21.09.2021
 

Дэвид Кроненберг снял короткометражную ленту о своей смерти

© SuperRareКадр из короткометражного фильма “The Death of David Cronenberg”
Кадр из короткометражного фильма “The Death of David Cronenberg”
© SuperRare
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. 78-летний культовый канадский режиссер Дэвид Кроненберг снял короткометражную ленту о своей смерти, сообщает IndieWire.
Продолжительность ленты — одна минута. Над проектом мастер работал вместе с дочерью Кэйтлин. Она же продает фильм на аукционе как невзаимозаменяемый токен (NFT). Тизер короткометражки представлен на маркет-платформе SuperRare.
В ролике показано, как режиссер, одетый в банный халат появляется в маленькой комнате. Он смотрит в одну точку. Вскоре зритель понимает, что внимание Дэвида приковано к постели, в которой лежит его силиконовый труп. Кроненберг склоняется над телом, целует его в лоб и прижимается щека к щеке.
"Фильм исследует смертность, сюрреализм и метаморфозы жизни и смерти", — объясняется в описании картины.
По словам художника, работа над этим коротким метром помогла ему пережить уход супруги. Ее не стало семь лет назад.
"Когда она умерла, мне показалось, словно и я отчасти умер, и я все еще чувствую себя так же. Труп как моя жена. Так что это не какой-то фривольный ужастик. Фильм о любви и временном аспекте человеческого бытия", — говорит режиссер.
Дэвид Кроненберг — мастер боди-хорроров. Известность ему принесли картины, в которых с человеческими телами происходят пугающие невероятные вещи. Например, в "Мухе" 1986 года главный герой на генно-молекулярном уровне слился с насекомым и постепенно утратил человеческие черты.
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