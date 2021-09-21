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Кадыров ответил на слова Байдена о секс-меньшинствах в Чечне
Кадыров ответил на слова Байдена о секс-меньшинствах в Чечне - РИА Новости, 21.09.2021
Кадыров ответил на слова Байдена о секс-меньшинствах в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал странными и вздорными слова президента США Джо Байдена о секс-меньшинствах и пригласил американского лидера посетить Чеченскую РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T19:07
2021-09-21T20:30
сша
в мире
рамзан кадыров
джо байден
лгбт-сообщество
чеченская республика (чечня)
россия
оон
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ГРОЗНЫЙ, 21 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал странными и вздорными слова президента США Джо Байдена о секс-меньшинствах и пригласил американского лидера посетить Чеченскую республику.Байден, выступая с трибуны ООН, заявил о борьбе за демократию и права меньшинств по всему миру, в том числе и о поддержке прав секс-меньшинств от Чечни до Камеруна.Кадыров назвал Байдена лидером самой агрессивной страны мира."Лидер самой проблемной, агрессивной в мире страны, озлобленной на все мусульманские государства и вспахивающей арабский мир авиабомбами, Байден, позорно вернувший войска из Афганистана, ни с того ни с сего вдруг начал упоминать Чеченскую республику. Мы еще не оправились от ряда его нелепых заявлений и поступков на посту президента Соединенных Штатов, а он уже радует нас своими новыми странными и вздорными высказываниями", - написал Кадыров в своем Telegram-канале."Байден сделал настолько абсурдное заявление, в ответ на которое я могу только пригласить его в нашу республику, чтобы он воочию убедился, что в Чеченской республике нет петухов и даже нет такого слова. Вместо них у нас куриные мужья", - добавил глава Чечни.
https://ria.ru/20200727/1574946476.html
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сша, в мире, рамзан кадыров, джо байден, лгбт-сообщество, чеченская республика (чечня), россия, оон, генеральная ассамблея оон
19:07 21.09.2021 (обновлено: 20:30 21.09.2021)
 
Кадыров ответил на слова Байдена о секс-меньшинствах в Чечне

Кадыров пригласил Байдена в Чечню после его слов о представителях ЛГБТ

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкОткрытие аквапарка в Грозном
Открытие аквапарка в Грозном - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Саид Царнаев
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ГРОЗНЫЙ, 21 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал странными и вздорными слова президента США Джо Байдена о секс-меньшинствах и пригласил американского лидера посетить Чеченскую республику.
Байден, выступая с трибуны ООН, заявил о борьбе за демократию и права меньшинств по всему миру, в том числе и о поддержке прав секс-меньшинств от Чечни до Камеруна.
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 27.07.2020
27 июля 2020, 08:00
"Ужасающие сообщения": США и Кадыров
Кадыров назвал Байдена лидером самой агрессивной страны мира.
"Лидер самой проблемной, агрессивной в мире страны, озлобленной на все мусульманские государства и вспахивающей арабский мир авиабомбами, Байден, позорно вернувший войска из Афганистана, ни с того ни с сего вдруг начал упоминать Чеченскую республику. Мы еще не оправились от ряда его нелепых заявлений и поступков на посту президента Соединенных Штатов, а он уже радует нас своими новыми странными и вздорными высказываниями", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
"Байден сделал настолько абсурдное заявление, в ответ на которое я могу только пригласить его в нашу республику, чтобы он воочию убедился, что в Чеченской республике нет петухов и даже нет такого слова. Вместо них у нас куриные мужья", - добавил глава Чечни.
Вид на центральную мечеть Сердце Чечни имени Ахмата Кадырова и здания высотного комплекса Грозный сити в Грозном - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
7 сентября, 23:21
В Чечне объявили конкурс на лучшее изображение Кадыровых
 
СШАВ миреРамзан КадыровДжо БайденЛГБТ-сообществоЧеченская республика (Чечня)РоссияООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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