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Ник Кейв дал 40-часовое интервью, где рассказал о жизни после гибели сына
Ник Кейв дал 40-часовое интервью, где рассказал о жизни после гибели сына - РИА Новости, 21.09.2021
Ник Кейв дал 40-часовое интервью, где рассказал о жизни после гибели сына
Мемуары будут основаны на 40-часовом интервью, которое исполнитель дал своему другу журналисту Шону О’Хагану. РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T00:25
2021-09-21T00:25
2021-09-21T00:34
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Рок-музыкант Ник Кейв выпустит книгу о жизни после смерти сына Артура "Faith, Hope and Carnage" ("Вера, надежда и бойня"), сообщает Consequence. Мемуары будут основаны на 40-часовом интервью, которое исполнитель дал своему другу журналисту Шону О’Хагану. "Это интимные и часто удивительные беседы. Ник честно говорит о себе и своей музыке, а также о том, как он и его творчество изменились из-за трагедии, случившейся в жизни", — описывает мемуары О’Хаган. Друзья говорили о том, как пишутся песни, о скорби, креативности, сотрудничестве, катастрофе, неповиновении и смертности. Сын Ника Кейва Артур погиб в 2015 году в возрасте 15 лет. Он упал со скалы в Брайтоне на юго-востоке Англии.Мемуары рокера выйдут осенью 2022 года.
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ник кейв, новости культуры, книги, музыка
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости.
Рок-музыкант Ник Кейв выпустит книгу о жизни после смерти сына Артура "Faith, Hope and Carnage" ("Вера, надежда и бойня"), сообщает
Consequence.
Мемуары будут основаны на 40-часовом интервью, которое исполнитель дал своему другу журналисту Шону О’Хагану.
"Это интимные и часто удивительные беседы. Ник честно говорит о себе и своей музыке, а также о том, как он и его творчество изменились из-за трагедии, случившейся в жизни", — описывает мемуары О’Хаган.
Друзья говорили о том, как пишутся песни, о скорби, креативности, сотрудничестве, катастрофе, неповиновении и смертности.
Сын Ника Кейва Артур погиб в 2015 году в возрасте 15 лет. Он упал со скалы в Брайтоне на юго-востоке Англии.
Мемуары рокера выйдут осенью 2022 года.