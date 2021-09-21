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Россия выделит около девяти триллионов рублей на национальную безопасность
Россия выделит около девяти триллионов рублей на национальную безопасность - РИА Новости, 21.09.2021
Россия выделит около девяти триллионов рублей на национальную безопасность
Проект бюджета на 2022-2024 годы предусматривает выделение средств на национальную безопасность и правоохранительную деятельность в РФ в размере 2,81 триллиона... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T17:03
2021-09-21T17:03
экономика
безопасность
бюджет
россия
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Проект бюджета на 2022-2024 годы предусматривает выделение средств на национальную безопасность и правоохранительную деятельность в РФ в размере 2,81 триллиона рублей в 2022 году, 2,91 триллиона рублей - в 2023 году и 3,02 триллиона - в 2024 году, говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на ближайшие три года.Добавляется, что по отношению к объему ВВП соответствующего года доля расходов на нацбезопасность и правоохранительную деятельность составит в 2022 и в 2023 годах - 2,1%, и в 2024 году - 2,0%.
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экономика, безопасность, бюджет, россия
17:03 21.09.2021
 
Россия выделит около девяти триллионов рублей на национальную безопасность

Россия за три года выделит около девяти триллионов рублей на национальную безопасность

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Проект бюджета на 2022-2024 годы предусматривает выделение средств на национальную безопасность и правоохранительную деятельность в РФ в размере 2,81 триллиона рублей в 2022 году, 2,91 триллиона рублей - в 2023 году и 3,02 триллиона - в 2024 году, говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на ближайшие три года.
"Бюджетные ассигнования по разделу "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" в 2022 году составят 2 818 916,0 миллиона рублей, в 2023 году - 2 918 902,2 миллиона рублей, в 2024 году - 3 021 054,3 миллиона рублей", - говорится в документе.
Добавляется, что по отношению к объему ВВП соответствующего года доля расходов на нацбезопасность и правоохранительную деятельность составит в 2022 и в 2023 годах - 2,1%, и в 2024 году - 2,0%.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
3 июля, 13:28
Путин утвердил стратегию национальной безопасности
 
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