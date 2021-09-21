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Россия выделит около девяти триллионов рублей на национальную безопасность

Россия выделит около девяти триллионов рублей на национальную безопасность - РИА Новости, 21.09.2021

Россия выделит около девяти триллионов рублей на национальную безопасность

Проект бюджета на 2022-2024 годы предусматривает выделение средств на национальную безопасность и правоохранительную деятельность в РФ в размере 2,81 триллиона... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T17:03

2021-09-21T17:03

2021-09-21T17:03

экономика

безопасность

бюджет

россия

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Проект бюджета на 2022-2024 годы предусматривает выделение средств на национальную безопасность и правоохранительную деятельность в РФ в размере 2,81 триллиона рублей в 2022 году, 2,91 триллиона рублей - в 2023 году и 3,02 триллиона - в 2024 году, говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на ближайшие три года.Добавляется, что по отношению к объему ВВП соответствующего года доля расходов на нацбезопасность и правоохранительную деятельность составит в 2022 и в 2023 годах - 2,1%, и в 2024 году - 2,0%.

https://ria.ru/20210703/putin-1739735264.html

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2021

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экономика, безопасность, бюджет, россия