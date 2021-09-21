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Мишустин рассказал о подготовке проекта бюджета на 2022-2024 годы
Мишустин рассказал о подготовке проекта бюджета на 2022-2024 годы - РИА Новости, 21.09.2021
Мишустин рассказал о подготовке проекта бюджета на 2022-2024 годы
Завершается подготовка проекта бюджета на ближайшие три года, надо сохранить слаженную работу с парламентом, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T14:25
2021-09-21T14:39
госдума рф
михаил мишустин
россия
экономика
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Завершается подготовка проекта бюджета на ближайшие три года, надо сохранить слаженную работу с парламентом, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Завершается подготовка проекта бюджета на ближайшие три года. Президент обращал внимание на необходимость сохранить слаженную работу между парламентом и правительством. Это должно быть сделано при обсуждении основного финансового документа страны не только в Государственной Думе нового созыва, но и при формировании региональных бюджетов", - сказал он на заседании правительства.Мишустин отметил, что для того, чтобы оправдать доверие людей, надо действовать максимально ответственно.Рост благополучия россиян должен лечь в основу бюджета РФ на 2022-2024 годы, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Мы сегодня обсудим проект федерального бюджета на следующие три года. Он определяет дальнейшее развитие нашей страны. Это большая и сложная работа. И в его основе одна простая идея - рост благополучия людей, ведь главное - это забота о наших гражданах", - сказал он на заседании кабмина.Российский бюджет на три года ориентирован на то, чтобы выполнить все обязательства перед гражданами, соцрасходы сокращаться не будут, напротив, предусмотрено их увеличение, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Наш бюджет ориентирован именно на то, чтобы в полной мере выполнить все обязательства государства перед гражданами. Расходы на эти цели сокращать не будем. Наоборот, предусмотрено их значительное поэтапное увеличение в течение трех лет", - сказал Мишустин на заседании кабмина во вторник.
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госдума рф, михаил мишустин, россия, экономика
14:25 21.09.2021 (обновлено: 14:39 21.09.2021)
 
Мишустин рассказал о подготовке проекта бюджета на 2022-2024 годы

Мишустин: рост благополучия россиян должен лечь в основу бюджета на 2022-2024 годы

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами кабинета министров РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами кабинета министров РФ - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Завершается подготовка проекта бюджета на ближайшие три года, надо сохранить слаженную работу с парламентом, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Завершается подготовка проекта бюджета на ближайшие три года. Президент обращал внимание на необходимость сохранить слаженную работу между парламентом и правительством. Это должно быть сделано при обсуждении основного финансового документа страны не только в Государственной Думе нового созыва, но и при формировании региональных бюджетов", - сказал он на заседании правительства.
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Мишустин отметил, что для того, чтобы оправдать доверие людей, надо действовать максимально ответственно.
Рост благополучия россиян должен лечь в основу бюджета РФ на 2022-2024 годы, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Мы сегодня обсудим проект федерального бюджета на следующие три года. Он определяет дальнейшее развитие нашей страны. Это большая и сложная работа. И в его основе одна простая идея - рост благополучия людей, ведь главное - это забота о наших гражданах", - сказал он на заседании кабмина.
Российский бюджет на три года ориентирован на то, чтобы выполнить все обязательства перед гражданами, соцрасходы сокращаться не будут, напротив, предусмотрено их увеличение, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Наш бюджет ориентирован именно на то, чтобы в полной мере выполнить все обязательства государства перед гражданами. Расходы на эти цели сокращать не будем. Наоборот, предусмотрено их значительное поэтапное увеличение в течение трех лет", - сказал Мишустин на заседании кабмина во вторник.
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Госдума РФМихаил МишустинРоссияЭкономика
 
 
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