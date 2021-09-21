https://ria.ru/20210921/britaniya-1751098458.html
Патрушев прокомментировал идею Лондона о "глобальной Британии"
Патрушев прокомментировал идею Лондона о "глобальной Британии" - РИА Новости, 21.09.2021
Патрушев прокомментировал идею Лондона о "глобальной Британии"
Лондон, стравливая страны между собой, хочет под новой вывеской "глобальной Британии" выстроить свою империю, заявил секретарь Совета Безопасности РФ Николай... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T11:27
2021-09-21T11:27
2021-09-21T11:53
в мире
николай патрушев
великобритания
евросоюз
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Лондон, стравливая страны между собой, хочет под новой вывеской "глобальной Британии" выстроить свою империю, заявил секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты"."После выхода из Евросоюза Лондон с удвоенной силой принялся за реализацию проекта "глобальной Британии", - сказал Патрушев.Антироссийская политика Лондона имеет давнюю историю, напомнил он. "С конца XIX века Англия пыталась натравить на Россию Японию, спровоцировав войну 1904-1905 годов, в результате которой наша страна была вынуждена пойти на значительные территориальные уступки. Подобное пытались повторить с нацистской Германией, подготовив Мюнхенский сговор (соглашение Германии, Италии, Великобритании и Франции 1938 года – ред.)", - отметил Патрушев.Однако прежде, чем браться за возрождение былого имперского величия, британцам хорошо бы разобраться с проблемами у себя дома, указал Патрушев."Значительное число жителей Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии до сих пор не считают себя британцами. Англичане веками загоняли шотландцев в горы, валлийцев использовали как дешевую рабочую силу, ирландцев вывозили для работы в колониях в качестве рабов. Эти народы столетиями сталкивались с не меньшим пренебрежением, чем покоренные Англией африканцы и азиаты", - напомнил секретарь СБ.По словам Патрушева, несомненно, и Японии тоже надо учитывать уроки истории."В августе 1945 года Советский Союз, молниеносно разгромив Квантунскую армию, вернул себе все, что японские милитаристы пытались отнять у нашей страны. Теперь же некоторые политики в Токио пытаются ворошить прошлое и предъявлять какие-то старые счета России, продолжают слепо следовать американским указаниям и охотно втягиваются в антикитайские и антироссийские схемы, вроде индо-тихоокеанских форматов", - добавил Патрушев.
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в мире, николай патрушев, великобритания, евросоюз
11:27 21.09.2021 (обновлено: 11:53 21.09.2021)
Патрушев прокомментировал идею Лондона о "глобальной Британии"
Патрушев: Лондон хочет под новой вывеской "глобальной Британии" выстроить свою империю
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Лондон
, стравливая страны между собой, хочет под новой вывеской "глобальной Британии" выстроить свою империю, заявил секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев
в интервью газете "Аргументы и факты
".
"После выхода из Евросоюза
Лондон с удвоенной силой принялся за реализацию проекта "глобальной Британии", - сказал Патрушев.
Антироссийская политика Лондона имеет давнюю историю, напомнил он. "С конца XIX века Англия
пыталась натравить на Россию Японию, спровоцировав войну 1904-1905 годов, в результате которой наша страна была вынуждена пойти на значительные территориальные уступки. Подобное пытались повторить с нацистской Германией, подготовив Мюнхенский сговор (соглашение Германии, Италии, Великобритании и Франции 1938 года – ред.)", - отметил Патрушев.
"Сегодня же англичане хотят под новой вывеской "глобальной Британии" старыми методами строить свою империю. Это повод задуматься как самой Англии, так и странам и народам, в свое время испытавшим на себе британский колониальный гнет", - подчеркнул секретарь Совбеза РФ.
Однако прежде, чем браться за возрождение былого имперского величия, британцам хорошо бы разобраться с проблемами у себя дома, указал Патрушев.
"Значительное число жителей Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии до сих пор не считают себя британцами. Англичане веками загоняли шотландцев в горы, валлийцев использовали как дешевую рабочую силу, ирландцев вывозили для работы в колониях в качестве рабов. Эти народы столетиями сталкивались с не меньшим пренебрежением, чем покоренные Англией африканцы и азиаты", - напомнил секретарь СБ.
По словам Патрушева, несомненно, и Японии тоже надо учитывать уроки истории.
"В августе 1945 года Советский Союз, молниеносно разгромив Квантунскую армию, вернул себе все, что японские милитаристы пытались отнять у нашей страны. Теперь же некоторые политики в Токио пытаются ворошить прошлое и предъявлять какие-то старые счета России, продолжают слепо следовать американским указаниям и охотно втягиваются в антикитайские и антироссийские схемы, вроде индо-тихоокеанских форматов", - добавил Патрушев.