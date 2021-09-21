https://ria.ru/20210921/bond-1751139641.html

Дэниел Крейг рассказал, что думает о женщине в образе Бонда

Дэниел Крейг рассказал, что думает о женщине в образе Бонда - РИА Новости, 21.09.2021

Дэниел Крейг рассказал, что думает о женщине в образе Бонда

Дэниел Крейг рассказал, что думает о женщине в образе Бонда. Своим мнением он поделился в интервью для Radio Times. РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T17:26

2021-09-21T17:26

2021-09-21T18:49

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Дэниел Крейг рассказал, что думает о женщине в образе Бонда. Своим мнением он поделился в интервью для Radio Times. "Зачем актрисам играть Бонда, когда должны быть такие же хорошие роли, как и эта, но только для женщины?" — заявил артист. Новый фильм о легендарном шпионе выйдет в российский прокат 7 октября. Картина под названием "Не время умирать" — 25-ая лента знаменитой франшизы. В ней Крейг предстанет в образе Бонда в пятый и последний раз. Известно, что один из элитных агентов британской разведки в ленте — женщина. Ее сыграл сыграла Лашана Линч. Участие актрисы в проекте вызвало немало слухов. Среди них и размышления о том, что ее героиня — возможная преемница персонажа Крейга. Также женщина в новом фильме серии есть и среди сценаристов — это Фиби Уоллер-Бридж. Также скрипт писали Нил Первис, Роберт Уэйд и режиссер ленты Кэри Фукунага.

https://ria.ru/20210906/bond-1748567152.html

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дэниел крейг, новости культуры, кино и сериалы, джеймс бонд, что посмотреть