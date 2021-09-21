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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210921/bolsonaru-1751085020.html
Президента Бразилии заставили есть на улице из-за отсутствия прививки
Президента Бразилии заставили есть на улице из-за отсутствия прививки - РИА Новости, 21.09.2021
Президента Бразилии заставили есть на улице из-за отсутствия прививки
Президента Бразилии Жаира Болсонару не пустили в нью-йоркский ресторан из-за отсутствия прививки от COVID-19. Об этом сообщило агентство Reuters. РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T10:22
2021-09-21T11:14
в мире
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оон
нью-йорк (город)
билл де блазио
антониу гутерреш
жаир болсонару
распространение коронавируса
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Президента Бразилии Жаира Болсонару не пустили в нью-йоркский ресторан из-за отсутствия прививки от COVID-19. Об этом сообщило агентство Reuters.Глава государства прибыл в США для участия в работе 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Для доступа в здание организации не обязательно иметь подтверждение о вакцинации, однако в Нью-Йорке запрещено посещать места общественного питания без сертификата об иммунизации.Ранее мэр Нью-Йорка Билл де Блазио призвал приезжающих в город мировых лидеров привиться перед визитом. С таким же заявлением выступил и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.Семьдесят шестая сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций открылась 14 сентября. Главное мероприятие сессии — неделя высокого уровня состоится с 21 по 27 сентября.
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в мире, сша, оон, нью-йорк (город), билл де блазио, антониу гутерреш, жаир болсонару
10:22 21.09.2021 (обновлено: 11:14 21.09.2021)
 
Президента Бразилии заставили есть на улице из-за отсутствия прививки

Болсонару пришлось есть на улице в Нью-Йорке из-за отсутствия прививки от COVID-19

© REUTERS / Stefan JeremiahПрезидент Бразилии Жаир Болсонару в Нью-Йорке во время проведения Генеральной Ассамблеей ООН
Президент Бразилии Жаир Болсонару в Нью-Йорке во время проведения Генеральной Ассамблеей ООН - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© REUTERS / Stefan Jeremiah
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Президента Бразилии Жаира Болсонару не пустили в нью-йоркский ресторан из-за отсутствия прививки от COVID-19. Об этом сообщило агентство Reuters.
Глава государства прибыл в США для участия в работе 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Для доступа в здание организации не обязательно иметь подтверждение о вакцинации, однако в Нью-Йорке запрещено посещать места общественного питания без сертификата об иммунизации.
Ранее мэр Нью-Йорка Билл де Блазио призвал приезжающих в город мировых лидеров привиться перед визитом. С таким же заявлением выступил и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
Семьдесят шестая сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций открылась 14 сентября. Главное мероприятие сессии — неделя высокого уровня состоится с 21 по 27 сентября.
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Распространение коронавирусаВ миреСШАООННью-Йорк (город)Билл де БлазиоАнтониу ГутеррешЖаир Болсонару
 
 
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