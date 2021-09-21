https://ria.ru/20210921/bolsonaru-1751085020.html

Президента Бразилии заставили есть на улице из-за отсутствия прививки

Президента Бразилии заставили есть на улице из-за отсутствия прививки - РИА Новости, 21.09.2021

Президента Бразилии заставили есть на улице из-за отсутствия прививки

Президента Бразилии Жаира Болсонару не пустили в нью-йоркский ресторан из-за отсутствия прививки от COVID-19. Об этом сообщило агентство Reuters. РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T10:22

2021-09-21T10:22

2021-09-21T11:14

в мире

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нью-йорк (город)

билл де блазио

антониу гутерреш

жаир болсонару

распространение коронавируса

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Президента Бразилии Жаира Болсонару не пустили в нью-йоркский ресторан из-за отсутствия прививки от COVID-19. Об этом сообщило агентство Reuters.Глава государства прибыл в США для участия в работе 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Для доступа в здание организации не обязательно иметь подтверждение о вакцинации, однако в Нью-Йорке запрещено посещать места общественного питания без сертификата об иммунизации.Ранее мэр Нью-Йорка Билл де Блазио призвал приезжающих в город мировых лидеров привиться перед визитом. С таким же заявлением выступил и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.Семьдесят шестая сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций открылась 14 сентября. Главное мероприятие сессии — неделя высокого уровня состоится с 21 по 27 сентября.

https://ria.ru/20210920/ssha-1751024238.html

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в мире, сша, оон, нью-йорк (город), билл де блазио, антониу гутерреш, жаир болсонару