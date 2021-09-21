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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210921/bodrov-1751094511.html
В годовщину гибели Сергея Бодрова в Сети представили фильм о нем
В годовщину гибели Сергея Бодрова в Сети представили фильм о нем - РИА Новости, 21.09.2021
В годовщину гибели Сергея Бодрова в Сети представили фильм о нем
Компания Planeta Inform опубликовала на своей странице в YouTube трейлер документального фильма "Нас других не будет". О выходе ролика сообщается в... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T13:44
2021-09-21T13:44
культура
вячеслав бутусов
кинотавр
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Компания Planeta Inform опубликовала на своей странице в YouTube трейлер документального фильма "Нас других не будет". О выходе ролика сообщается в Instagram-аккаунте организации. Проект посвящен актеру Сергею Бодрову — младшему. Премьера видео приурочена к годовщине его смерти в Кармадонском ущелье. Он и съемочная группа его второй полнометражной ленты погибли при сходе ледника Колка 20 сентября 2002 года. Бодрову было всего 30 лет. Режиссер документальной ленты — Петр Шепотинник, журналист, киновед и отборщик Московского Международного кинофестиваля. В картине представлены "уникальные материалы интервью Сергея Бодрова — младшего и Алексея Балабанова, чьи фильмы "Брат" и "Брат 2" подарили Сергею всенародную любовь", — рассказывается в микроблоге прокатчика. В трейлере показано, как Бодров-младший говорит о своей профессии. "Если я всю жизнь буду только актером, то это значит, что-то у меня не получилось", — размышлял артист, ставший легендой российского кино. В видео есть и его рассуждения о персонаже из фильмов "Брат" и "Брат 2": "Данила Багров для меня практически реально существующий человек", — заявлял Сергей. Также в ролике собраны отрывки из бесед с коллегами и друзьями рано ушедшей звезды. Среди них продюсер Сергей Сельянов, художник Надежда Васильева, композитор Вячеслав Бутусов и оператор Сергей Астахов.Музыку к ленте написал Вячеслав Бутусов.В прошедшую субботу картина открыла фестиваль "Кинотавр". В российский прокат "Нас других не будет" выйдет 7 октября 2021 года.
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вячеслав бутусов, кинотавр, сергей бодров (младший), youtube, ю-питер, новости культуры, кино и сериалы, сергей сельянов, алексей балабанов
13:44 21.09.2021
 

В годовщину гибели Сергея Бодрова в Сети представили фильм о нем

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Компания Planeta Inform опубликовала на своей странице в YouTube трейлер документального фильма "Нас других не будет". О выходе ролика сообщается в Instagram-аккаунте организации.
Проект посвящен актеру Сергею Бодрову — младшему. Премьера видео приурочена к годовщине его смерти в Кармадонском ущелье. Он и съемочная группа его второй полнометражной ленты погибли при сходе ледника Колка 20 сентября 2002 года. Бодрову было всего 30 лет.
Режиссер документальной ленты — Петр Шепотинник, журналист, киновед и отборщик Московского Международного кинофестиваля.
В картине представлены "уникальные материалы интервью Сергея Бодрова — младшего и Алексея Балабанова, чьи фильмы "Брат" и "Брат 2" подарили Сергею всенародную любовь", — рассказывается в микроблоге прокатчика.
© 1-2-3 ProductionКадр из фильма "Нас других не будет"
Кадр из фильма Нас других не будет
1 из 4
Кадр из фильма "Нас других не будет"
© 1-2-3 Production
© 1-2-3 ProductionКадр из фильма "Нас других не будет"
Кадр из фильма Нас других не будет
2 из 4
Кадр из фильма "Нас других не будет"
© 1-2-3 Production
© 1-2-3 ProductionКадр из фильма "Нас других не будет"
Кадр из фильма Нас других не будет
3 из 4
Кадр из фильма "Нас других не будет"
© 1-2-3 Production
© 1-2-3 ProductionКадр из фильма "Нас других не будет"
Кадр из фильма Нас других не будет
4 из 4
Кадр из фильма "Нас других не будет"
© 1-2-3 Production
1 из 4
Кадр из фильма "Нас других не будет"
© 1-2-3 Production
2 из 4
Кадр из фильма "Нас других не будет"
© 1-2-3 Production
3 из 4
Кадр из фильма "Нас других не будет"
© 1-2-3 Production
4 из 4
Кадр из фильма "Нас других не будет"
© 1-2-3 Production
В трейлере показано, как Бодров-младший говорит о своей профессии. "Если я всю жизнь буду только актером, то это значит, что-то у меня не получилось", — размышлял артист, ставший легендой российского кино. В видео есть и его рассуждения о персонаже из фильмов "Брат" и "Брат 2": "Данила Багров для меня практически реально существующий человек", — заявлял Сергей.
Также в ролике собраны отрывки из бесед с коллегами и друзьями рано ушедшей звезды. Среди них продюсер Сергей Сельянов, художник Надежда Васильева, композитор Вячеслав Бутусов и оператор Сергей Астахов.
Музыку к ленте написал Вячеслав Бутусов.
В прошедшую субботу картина открыла фестиваль "Кинотавр". В российский прокат "Нас других не будет" выйдет 7 октября 2021 года.
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КультураВячеслав БутусовКинотаврСергей Бодров (младший)YouTubeЮ-ПитерНовости культурыКино и сериалыСергей СельяновАлексей Балабанов
 
 
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