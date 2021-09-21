Патрушев рассказал об американских биолабораториях по всему миру
Патрушев: биолаборатории США по всему миру угрожают жизням десятков миллионов человек
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев проводит совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в Северо-Западном федеральном округе в Мурманске
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Биологические лаборатории США, размещенные по всему миру, угрожают жизни десятков миллионов человек, заявил секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
"Что такое права человека? Свобода, защита жизни, здоровья, равенство перед законом и судом, достоинство личности и многое другое. Запад печется о правах человека, на самом деле нарушает их в массовом порядке. Те же создаваемые Вашингтоном по всему миру биологические лаборатории создают угрозу здоровью десятков миллионов человек, тем самым нарушая их права", - сказал Патрушев.
В самих США, считает он, преследуется инакомыслие, многие люди лишены возможности получать нормальную медицинскую помощь, представители далеко не всех рас и национальностей могут рассчитывать на справедливые решения судей и полиции.
"Подобное происходит и в Европе. В Прибалтике, например, в отношении русскоязычного населения проводится настоящая политика апартеида. Люди годами живут без гражданства, то есть фактически вне правового поля, а использование ими русского языка считается правонарушением. На Украине власти принимают дискриминационные законы о русском языке и о коренных народах, а США и Европа либо не хотят замечать, либо прямо потворствуют этому", - отметил Патрушев.
В апреле нынешнего года в интервью газете "Коммерсант" Патрушев указал, что в мире, особенно у границ России и Китая, "как на дрожжах" растут новые биологические лаборатории, находящиеся под американским контролем. "Есть веские основания предполагать", что там разрабатывают биологическое оружие, отмечал Патрушев.
В мае первый заместитель секретаря Совбеза РФ Юрий Аверьянов в интервью РИА Новости заявил, что смертельные микробы из лабораторий США и НАТО, расположенных у границ России, могут "как бы случайно" попасть в природу и привести к массовому поражению людей как на российской территории, так и в сопредельных странах.
Он также сообщил, что США разрабатывают для многих стран индивидуальные планы биологических исследований, в первую очередь военного толка, и навязывают их выполнение через различные совместные программы, декларируемые как миролюбивые.