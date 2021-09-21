https://ria.ru/20210921/biolaboratorii-1751104086.html

Патрушев рассказал об американских биолабораториях по всему миру

Патрушев рассказал об американских биолабораториях по всему миру - РИА Новости, 21.09.2021

Патрушев рассказал об американских биолабораториях по всему миру

Биологические лаборатории США, размещенные по всему миру, угрожают жизни десятков миллионов человек, заявил секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев в... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T11:46

2021-09-21T11:46

2021-09-21T11:46

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Биологические лаборатории США, размещенные по всему миру, угрожают жизни десятков миллионов человек, заявил секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты"."Что такое права человека? Свобода, защита жизни, здоровья, равенство перед законом и судом, достоинство личности и многое другое. Запад печется о правах человека, на самом деле нарушает их в массовом порядке. Те же создаваемые Вашингтоном по всему миру биологические лаборатории создают угрозу здоровью десятков миллионов человек, тем самым нарушая их права", - сказал Патрушев.В самих США, считает он, преследуется инакомыслие, многие люди лишены возможности получать нормальную медицинскую помощь, представители далеко не всех рас и национальностей могут рассчитывать на справедливые решения судей и полиции."Подобное происходит и в Европе. В Прибалтике, например, в отношении русскоязычного населения проводится настоящая политика апартеида. Люди годами живут без гражданства, то есть фактически вне правового поля, а использование ими русского языка считается правонарушением. На Украине власти принимают дискриминационные законы о русском языке и о коренных народах, а США и Европа либо не хотят замечать, либо прямо потворствуют этому", - отметил Патрушев.В апреле нынешнего года в интервью газете "Коммерсант" Патрушев указал, что в мире, особенно у границ России и Китая, "как на дрожжах" растут новые биологические лаборатории, находящиеся под американским контролем. "Есть веские основания предполагать", что там разрабатывают биологическое оружие, отмечал Патрушев.В мае первый заместитель секретаря Совбеза РФ Юрий Аверьянов в интервью РИА Новости заявил, что смертельные микробы из лабораторий США и НАТО, расположенных у границ России, могут "как бы случайно" попасть в природу и привести к массовому поражению людей как на российской территории, так и в сопредельных странах.Он также сообщил, что США разрабатывают для многих стран индивидуальные планы биологических исследований, в первую очередь военного толка, и навязывают их выполнение через различные совместные программы, декларируемые как миролюбивые.

https://ria.ru/20210719/biolaboratoriya-1741791333.html

https://ria.ru/20210410/biolaboratorii-1727696354.html

https://ria.ru/20210906/biolaboratorii-1748819193.html

сша

китай

россия

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в мире, сша, николай патрушев, китай, нато, россия