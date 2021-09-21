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В Минэкономразвития спрогнозировали уровень безработицы в России
В Минэкономразвития спрогнозировали уровень безработицы в России - РИА Новости, 21.09.2021
В Минэкономразвития спрогнозировали уровень безработицы в России
Безработица в России в 2021 году составит 5%, в 2022-2024 годах будет на уровне 4,6%, заявил журналистам представитель Минэкономразвития, комментируя уточненные РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T15:20
2021-09-21T15:20
2021-09-21T15:20
общество
владимир путин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
россия
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Безработица в России в 2021 году составит 5%, в 2022-2024 годах будет на уровне 4,6%, заявил журналистам представитель Минэкономразвития, комментируя уточненные параметры прогноза социально-экономического развития РФ на 2021 год и на 2022-2024 годы.По оценкам Минэкономразвития, в среднем за 2021 год безработица в России составит 5%, в последующие три года будет находиться на уровне 4,6%.Президент РФ Владимир Путин поставил перед правительством задачу к концу 2021 года восстановить занятость до уровня 2019 года.
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общество, владимир путин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), россия
В Минэкономразвития спрогнозировали уровень безработицы в России
Минэкономразвития: безработица в России в 2021 году составит 5%