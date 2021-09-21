https://ria.ru/20210921/bezrabotitsa-1751148446.html

В Минэкономразвития спрогнозировали уровень безработицы в России

В Минэкономразвития спрогнозировали уровень безработицы в России - РИА Новости, 21.09.2021

В Минэкономразвития спрогнозировали уровень безработицы в России

Безработица в России в 2021 году составит 5%, в 2022-2024 годах будет на уровне 4,6%, заявил журналистам представитель Минэкономразвития, комментируя уточненные РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T15:20

2021-09-21T15:20

2021-09-21T15:20

общество

владимир путин

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589274173_0:173:3025:1875_1920x0_80_0_0_0ec4bea1c0e3657fdbf6092e06166684.jpg

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Безработица в России в 2021 году составит 5%, в 2022-2024 годах будет на уровне 4,6%, заявил журналистам представитель Минэкономразвития, комментируя уточненные параметры прогноза социально-экономического развития РФ на 2021 год и на 2022-2024 годы.По оценкам Минэкономразвития, в среднем за 2021 год безработица в России составит 5%, в последующие три года будет находиться на уровне 4,6%.Президент РФ Владимир Путин поставил перед правительством задачу к концу 2021 года восстановить занятость до уровня 2019 года.

https://ria.ru/20210901/bezrabotitsa-1748228570.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, владимир путин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), россия