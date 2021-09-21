https://ria.ru/20210921/bayden-1751208556.html

Байден призвал готовиться к новой пандемии

Байден призвал готовиться к новой пандемии - РИА Новости, 21.09.2021

Байден призвал готовиться к новой пандемии

Президент США Джо Байден во время выступления на ежегодной 76-й сессии Генассамблеи ООН обратился к мировому сообществу и призвал совместно подготовиться к... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T20:44

2021-09-21T20:44

2021-09-21T20:44

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оон

джо байден

генеральная ассамблея оон

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден во время выступления на ежегодной 76-й сессии Генассамблеи ООН обратился к мировому сообществу и призвал совместно подготовиться к следующей пандемии. Полная запись его выступления опубликована на Youtube-канале CNBC Television.В своей речи Байден отметил, что на сегодняшний день все страны мира стоят перед выбором."Будем ли мы вместе бороться за человеческие жизни, сплотимся ли мы для победы над COVID-19, и предпримем ли мы все необходимые шаги, чтобы обезопасить себя к следующей пандемии, если она будет. Или мы не сможем применить имеющиеся инструменты и знания, когда столкнемся с новыми более опасными вариантами вируса", — обратился глава Белого дома с трибуны ООН.Также он указал на сложный выбор, связанный с изменением климата на Земле. По словам лидера США, мировому сообществу стоит определиться: столкнуться с вызовами природы или пострадать от усиливающихся засух, наводнений, пожаров и ураганов.По мнению Байдена, человечество может извлечь огромные возможности из надвигающихся кризисов, если соберет волю и решимость, чтобы воспользоваться этими возможностями.

https://ria.ru/20210824/pandemiya-1747002402.html

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в мире, сша, оон, джо байден, генеральная ассамблея оон