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Байден не упомянул Россию в своей речи в ООН
Байден не упомянул Россию в своей речи в ООН - РИА Новости, 21.09.2021
Байден не упомянул Россию в своей речи в ООН
Президент США Джо Байден ни разу не назвал Россию в своей дебютной речи с трибуны ООН, затронувшей практически все основные мировые проблемы. РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T18:27
2021-09-21T19:56
в мире
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оон
джо байден
россия
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ВАШИНГТОН, 21 сен – РИА Новости. Президент США Джо Байден ни разу не назвал Россию в своей дебютной речи с трибуны ООН, затронувшей практически все основные мировые проблемы.Особого упоминания удостоился только российский регион Чечня в контексте соблюдения прав сексуальных меньшинств.Темами речи Байдена стали сотрудничество в преодолении климатического кризиса, голода и падении коронавируса, стремление к дипломатии, обещание избегать сползания к новой холодной войне и межблоковому противостоянию, поддержка демократии и прав человека по всему миру.Он вскользь упомянул о Белоруссии и одобрительно высказался о последних выборах в Молдавии. В речи Байдена также звучали Израиль и перспективное палестинское государство, Афганистан, Иран и Северная Корея, Камерун и Судан, Мьянма и Сирия, Эфиопия и Йемен, Куба и Венесуэла, разнообразные международные организации.Американский лидер не упомянул не только Россию, но и Китай, даже когда речь зашла о коронавирусе или обостряющейся глобальной конкуренции. В правозащитном контексте прозвучал лишь китайский Синьцзян-уйгурский автономный район.Бывшая представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что во времена предыдущего президента Дональда Трампа Америка "называла своих врагов по именам и защищала союзников"."При администрации Трампа мир знал, где мы стоим", - сказала она в интервью телеканалу Fox News."Речь президента Байдена игнорировала реальность и серьезность угроз и противников, с которыми сталкивается Америка. Китай, Россия, Иран, Северная Корея, Венесуэла, Афганистан, терроризм – лишь некоторые из них", - добавила Хейли.
https://ria.ru/20210921/mir-1751171641.html
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в мире, сша, оон, джо байден, россия
18:27 21.09.2021 (обновлено: 19:56 21.09.2021)
 
Байден не упомянул Россию в своей речи в ООН

Президент США Джо Байден ни разу не упомянул Россию в своей дебютной речи с трибуны ООН

© REUTERS / Timothy A. Clary/Pool Президент США Джо Байден выступает на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке
Президент США Джо Байден выступает на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© REUTERS / Timothy A. Clary/Pool
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 21 сен – РИА Новости. Президент США Джо Байден ни разу не назвал Россию в своей дебютной речи с трибуны ООН, затронувшей практически все основные мировые проблемы.
Особого упоминания удостоился только российский регион Чечня в контексте соблюдения прав сексуальных меньшинств.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает на Генеральной Ассамблее в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
Вчера, 16:50
Генсек ООН заявил о нахождении мира на грани пропасти
Темами речи Байдена стали сотрудничество в преодолении климатического кризиса, голода и падении коронавируса, стремление к дипломатии, обещание избегать сползания к новой холодной войне и межблоковому противостоянию, поддержка демократии и прав человека по всему миру.
Он вскользь упомянул о Белоруссии и одобрительно высказался о последних выборах в Молдавии. В речи Байдена также звучали Израиль и перспективное палестинское государство, Афганистан, Иран и Северная Корея, Камерун и Судан, Мьянма и Сирия, Эфиопия и Йемен, Куба и Венесуэла, разнообразные международные организации.
Американский лидер не упомянул не только Россию, но и Китай, даже когда речь зашла о коронавирусе или обостряющейся глобальной конкуренции. В правозащитном контексте прозвучал лишь китайский Синьцзян-уйгурский автономный район.
Бывшая представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что во времена предыдущего президента Дональда Трампа Америка "называла своих врагов по именам и защищала союзников".
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
Вчера, 06:12
"Провал": американцы опасаются потери всех союзников из-за действий Байдена
"При администрации Трампа мир знал, где мы стоим", - сказала она в интервью телеканалу Fox News.
"Речь президента Байдена игнорировала реальность и серьезность угроз и противников, с которыми сталкивается Америка. Китай, Россия, Иран, Северная Корея, Венесуэла, Афганистан, терроризм – лишь некоторые из них", - добавила Хейли.
 
В миреСШАООНДжо БайденРоссия
 
 
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