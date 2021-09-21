https://ria.ru/20210921/bayden-1751194245.html
Байден не упомянул Россию в своей речи в ООН
Байден не упомянул Россию в своей речи в ООН - РИА Новости, 21.09.2021
Байден не упомянул Россию в своей речи в ООН
Президент США Джо Байден ни разу не назвал Россию в своей дебютной речи с трибуны ООН, затронувшей практически все основные мировые проблемы. РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T18:27
2021-09-21T18:27
2021-09-21T19:56
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ВАШИНГТОН, 21 сен – РИА Новости. Президент США Джо Байден ни разу не назвал Россию в своей дебютной речи с трибуны ООН, затронувшей практически все основные мировые проблемы.Особого упоминания удостоился только российский регион Чечня в контексте соблюдения прав сексуальных меньшинств.Темами речи Байдена стали сотрудничество в преодолении климатического кризиса, голода и падении коронавируса, стремление к дипломатии, обещание избегать сползания к новой холодной войне и межблоковому противостоянию, поддержка демократии и прав человека по всему миру.Он вскользь упомянул о Белоруссии и одобрительно высказался о последних выборах в Молдавии. В речи Байдена также звучали Израиль и перспективное палестинское государство, Афганистан, Иран и Северная Корея, Камерун и Судан, Мьянма и Сирия, Эфиопия и Йемен, Куба и Венесуэла, разнообразные международные организации.Американский лидер не упомянул не только Россию, но и Китай, даже когда речь зашла о коронавирусе или обостряющейся глобальной конкуренции. В правозащитном контексте прозвучал лишь китайский Синьцзян-уйгурский автономный район.Бывшая представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что во времена предыдущего президента Дональда Трампа Америка "называла своих врагов по именам и защищала союзников"."При администрации Трампа мир знал, где мы стоим", - сказала она в интервью телеканалу Fox News."Речь президента Байдена игнорировала реальность и серьезность угроз и противников, с которыми сталкивается Америка. Китай, Россия, Иран, Северная Корея, Венесуэла, Афганистан, терроризм – лишь некоторые из них", - добавила Хейли.
https://ria.ru/20210921/mir-1751171641.html
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в мире, сша, оон, джо байден, россия
18:27 21.09.2021 (обновлено: 19:56 21.09.2021)
Байден не упомянул Россию в своей речи в ООН
Президент США Джо Байден ни разу не упомянул Россию в своей дебютной речи с трибуны ООН
ВАШИНГТОН, 21 сен – РИА Новости.
Президент США Джо Байден
ни разу не назвал Россию в своей дебютной речи с трибуны ООН
, затронувшей практически все основные мировые проблемы.
Особого упоминания удостоился только российский регион Чечня в контексте соблюдения прав сексуальных меньшинств.
Темами речи Байдена стали сотрудничество в преодолении климатического кризиса, голода и падении коронавируса, стремление к дипломатии, обещание избегать сползания к новой холодной войне и межблоковому противостоянию, поддержка демократии и прав человека по всему миру.
Он вскользь упомянул о Белоруссии и одобрительно высказался о последних выборах в Молдавии. В речи Байдена также звучали Израиль и перспективное палестинское государство, Афганистан, Иран и Северная Корея, Камерун и Судан, Мьянма и Сирия, Эфиопия и Йемен, Куба и Венесуэла, разнообразные международные организации.
Американский лидер не упомянул не только Россию, но и Китай, даже когда речь зашла о коронавирусе или обостряющейся глобальной конкуренции. В правозащитном контексте прозвучал лишь китайский Синьцзян-уйгурский автономный район.
Бывшая представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что во времена предыдущего президента Дональда Трампа Америка "называла своих врагов по именам и защищала союзников".
"При администрации Трампа мир знал, где мы стоим", - сказала она в интервью телеканалу Fox News
.
"Речь президента Байдена игнорировала реальность и серьезность угроз и противников, с которыми сталкивается Америка. Китай, Россия, Иран, Северная Корея, Венесуэла, Афганистан, терроризм – лишь некоторые из них", - добавила Хейли.