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Байден призвал мировое сообщество работать вместе как никогда прежде
Байден призвал мировое сообщество работать вместе как никогда прежде - РИА Новости, 21.09.2021
Байден призвал мировое сообщество работать вместе как никогда прежде
Президент США Джо Байден, выступая на ежегодной 76-й сессии Генассамблеи ООН, призвал мировое сообщество "работать вместе как никогда прежде". РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T17:40
2021-09-21T17:40
2021-09-21T17:40
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ООН, 21 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден, выступая на ежегодной 76-й сессии Генассамблеи ООН, призвал мировое сообщество "работать вместе как никогда прежде"."Наш личный успех завязан на успех других, для обеспечения нашего собственного будущего мы должны работать вместе... Я считаю, что мы должны работать вместе как никогда", - сказал Байден, выступая со своим первым на посту президента США обращении с трибуны ООН.Он подчеркнул, что, вступая на пост президента, одним из своих приоритетов выбрал "укрепление союзничества", в том числе с ЕС.Генассамблея ООН проходит на фоне резко ухудшившихся отношений США и Франции. Дипломатический скандал разразился после объявленной на прошлой неделе договоренностью США и Австралии по поставках американских атомных подводных лодок, что нивелировало многомиллиардный контракт на покупку Сиднеем подводных лодок у Франции.
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в мире, сша, сидней, оон, франция, джо байден, генеральная ассамблея оон
Байден призвал мировое сообщество работать вместе как никогда прежде
Президент США Байден призвал мировое сообщество работать вместе как никогда прежде