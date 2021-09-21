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Байден призвал мировое сообщество работать вместе как никогда прежде
Байден призвал мировое сообщество работать вместе как никогда прежде - РИА Новости, 21.09.2021
Байден призвал мировое сообщество работать вместе как никогда прежде
Президент США Джо Байден, выступая на ежегодной 76-й сессии Генассамблеи ООН, призвал мировое сообщество "работать вместе как никогда прежде". РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T17:40
2021-09-21T17:40
в мире
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сидней
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франция
джо байден
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ООН, 21 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден, выступая на ежегодной 76-й сессии Генассамблеи ООН, призвал мировое сообщество "работать вместе как никогда прежде"."Наш личный успех завязан на успех других, для обеспечения нашего собственного будущего мы должны работать вместе... Я считаю, что мы должны работать вместе как никогда", - сказал Байден, выступая со своим первым на посту президента США обращении с трибуны ООН.Он подчеркнул, что, вступая на пост президента, одним из своих приоритетов выбрал "укрепление союзничества", в том числе с ЕС.Генассамблея ООН проходит на фоне резко ухудшившихся отношений США и Франции. Дипломатический скандал разразился после объявленной на прошлой неделе договоренностью США и Австралии по поставках американских атомных подводных лодок, что нивелировало многомиллиардный контракт на покупку Сиднеем подводных лодок у Франции.
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в мире, сша, сидней, оон, франция, джо байден, генеральная ассамблея оон
17:40 21.09.2021
 
Байден призвал мировое сообщество работать вместе как никогда прежде

Президент США Байден призвал мировое сообщество работать вместе как никогда прежде

© REUTERS / Eduardo Munoz/PoolПрезидент США Джо Байден перед выступлением на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке
Президент США Джо Байден перед выступлением на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© REUTERS / Eduardo Munoz/Pool
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ООН, 21 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден, выступая на ежегодной 76-й сессии Генассамблеи ООН, призвал мировое сообщество "работать вместе как никогда прежде".
"Наш личный успех завязан на успех других, для обеспечения нашего собственного будущего мы должны работать вместе... Я считаю, что мы должны работать вместе как никогда", - сказал Байден, выступая со своим первым на посту президента США обращении с трибуны ООН.
Он подчеркнул, что, вступая на пост президента, одним из своих приоритетов выбрал "укрепление союзничества", в том числе с ЕС.
Генассамблея ООН проходит на фоне резко ухудшившихся отношений США и Франции. Дипломатический скандал разразился после объявленной на прошлой неделе договоренностью США и Австралии по поставках американских атомных подводных лодок, что нивелировало многомиллиардный контракт на покупку Сиднеем подводных лодок у Франции.
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В миреСШАСиднейООНФранцияДжо БайденГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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