https://ria.ru/20210921/bayden-1751183656.html

Байден призвал мировое сообщество работать вместе как никогда прежде

Байден призвал мировое сообщество работать вместе как никогда прежде - РИА Новости, 21.09.2021

Байден призвал мировое сообщество работать вместе как никогда прежде

Президент США Джо Байден, выступая на ежегодной 76-й сессии Генассамблеи ООН, призвал мировое сообщество "работать вместе как никогда прежде". РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T17:40

2021-09-21T17:40

2021-09-21T17:40

в мире

сша

сидней

оон

франция

джо байден

генеральная ассамблея оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/15/1751176747_0:41:3445:1979_1920x0_80_0_0_b82ca652ce4422b7e1739b8515158e88.jpg

ООН, 21 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден, выступая на ежегодной 76-й сессии Генассамблеи ООН, призвал мировое сообщество "работать вместе как никогда прежде"."Наш личный успех завязан на успех других, для обеспечения нашего собственного будущего мы должны работать вместе... Я считаю, что мы должны работать вместе как никогда", - сказал Байден, выступая со своим первым на посту президента США обращении с трибуны ООН.Он подчеркнул, что, вступая на пост президента, одним из своих приоритетов выбрал "укрепление союзничества", в том числе с ЕС.Генассамблея ООН проходит на фоне резко ухудшившихся отношений США и Франции. Дипломатический скандал разразился после объявленной на прошлой неделе договоренностью США и Австралии по поставках американских атомных подводных лодок, что нивелировало многомиллиардный контракт на покупку Сиднеем подводных лодок у Франции.

https://ria.ru/20210512/zapad-1732044081.html

сша

сидней

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, сидней, оон, франция, джо байден, генеральная ассамблея оон