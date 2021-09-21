https://ria.ru/20210921/bayden-1751180509.html

Байден объявил о завершении "эпохи бесконечных войн" для США

Байден объявил о завершении "эпохи бесконечных войн" для США - РИА Новости, 21.09.2021

Байден объявил о завершении "эпохи бесконечных войн" для США

Америка закончила эпоху бесконечных войн, заявил президент США Джо Байден, выступая на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T17:27

2021-09-21T17:27

2021-09-21T18:37

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ООН, 21 сен — РИА Новости. Америка закончила эпоху бесконечных войн, заявил президент США Джо Байден, выступая на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.В речи, которая стала первой для Байдена с трибуны ООН на посту президента, он подчеркнул, что использование военной силы должно стать не первым, а последним инструментом "и не должно быть ответом на любую проблему в мире"."Не сомневайтесь, США будут защищать себя и мы готовы применить силу, но каждая миссия должна быть ясна и достижима", — добавил американский лидер.По его словам, Вашингтон не стремится к новой холодной войне и разделению мира на блоки и готов сотрудничать с любой страной для решения существующих проблем.Говоря о выходе США из иранской ядерной сделки во времена администрации Дональда Трампа, Байден подчеркнул, что Америка сохраняет приверженность тому, чтобы "не допустить" обладания Тегераном ядерным оружием.При этом, по его словам, Соединенные Штаты вместе с группой "Пять + один" (члены Совета Безопасности ООН плюс Германия) готовы дипломатическим путем работать над возвращением Ирана к соблюдению соглашения, если Исламская Республика "будет действовать так же".Кроме того, Америка дипломатическим путем будет добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова, добавил президент.В своей речи Байден упомянул, что США сохраняют за собой право "решительно отвечать" на кибератаки, которые угрожают гражданам страны и интересам союзников.Кроме того, он призвал мировое сообщество "встать на защиту прав представителей LGBTQI, чтобы они могли открыто жить в любви и без страха, будь то Чечня, или Камерун, или другая точка мира".Свое выступление американский президент завершил воззванием к мировым лидерам справиться с вызовами современности, построить лучшее будущее и сохранить планету.Неделя высокого уровня 76-й сессии Генассамблеи ООН началась во вторник, она продлится до 27 сентября.

https://ria.ru/20210921/afganistan-1751173644.html

https://ria.ru/20210921/bayden-1751070294.html

https://ria.ru/20210921/mir-1751171641.html

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