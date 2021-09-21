https://ria.ru/20210921/bayden-1751180302.html

США не стремятся расколоть мир, заявил Байден

США не стремятся расколоть мир, заявил Байден - РИА Новости, 21.09.2021

США не стремятся расколоть мир, заявил Байден

Вашингтон не стремится к новой холодной войне и расколу мира, заявил президент США Джо Байден, выступая на ежегодной 76-й сессии Генассамблеи ООН. РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T17:26

2021-09-21T17:26

2021-09-21T17:37

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оон

джо байден

генеральная ассамблея оон

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ООН, 21 сен - РИА Новости. Вашингтон не стремится к новой холодной войне и расколу мира, заявил президент США Джо Байден, выступая на ежегодной 76-й сессии Генассамблеи ООН."Мы не хотим возвращения холодной войны или мира, поделенного на блоки", - сказал Байден, выступая со своим первым на посту президента США обращении с трибуны ООН."США готовы работать с любой страной, которая готова на решение существующих проблем", - подчеркнул американский лидер.

https://ria.ru/20210921/mir-1751171641.html

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