https://ria.ru/20210921/bayden-1751180302.html
США не стремятся расколоть мир, заявил Байден
США не стремятся расколоть мир, заявил Байден - РИА Новости, 21.09.2021
США не стремятся расколоть мир, заявил Байден
Вашингтон не стремится к новой холодной войне и расколу мира, заявил президент США Джо Байден, выступая на ежегодной 76-й сессии Генассамблеи ООН. РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T17:26
2021-09-21T17:26
2021-09-21T17:37
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ООН, 21 сен - РИА Новости. Вашингтон не стремится к новой холодной войне и расколу мира, заявил президент США Джо Байден, выступая на ежегодной 76-й сессии Генассамблеи ООН."Мы не хотим возвращения холодной войны или мира, поделенного на блоки", - сказал Байден, выступая со своим первым на посту президента США обращении с трибуны ООН."США готовы работать с любой страной, которая готова на решение существующих проблем", - подчеркнул американский лидер.
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в мире, сша, вашингтон (город), оон, джо байден, генеральная ассамблея оон
17:26 21.09.2021 (обновлено: 17:37 21.09.2021)
США не стремятся расколоть мир, заявил Байден
Президент США Байден: Вашингтон не стремится к новой холодной войне и расколу мира