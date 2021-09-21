https://ria.ru/20210921/bastrykin-1751201086.html

Бастрыкин раскритиковал работу орловского СК по делу об убийстве девочки

Бастрыкин раскритиковал работу орловского СК по делу об убийстве девочки - РИА Новости, 21.09.2021

Бастрыкин раскритиковал работу орловского СК по делу об убийстве девочки

Глава СК Александр Бастрыкин недоволен работой следователей в Орловской области, где нашли убитой девятилетнюю девочку, пропавшую в середине июня, сообщается на РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T19:15

2021-09-21T19:15

2021-09-21T20:34

происшествия

орловская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Глава СК Александр Бастрыкин недоволен работой следователей в Орловской области, где нашли убитой девятилетнюю девочку, пропавшую в середине июня, сообщается на сайте ведомства.Масштабные поиски ребенка, пропавшего в селе Казарь Залегощенского района, вели в регионе с 18 июня. В середине сентября тело несовершеннолетней нашли в подвале многоквартирного дома, где она жила с родителями. Оно было в схроне на глубине двух метров, девочка была в одежде, что позволило ее идентифицировать. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", позднее задержали 61-летнего соседа жертвы."Председатель СК остался крайне недоволен работой региональных следователей, которые почти три месяца не могли установить обстоятельства совершенного преступления", — отмечается в сообщении.Ведомство назначило служебную проверку работы и.о. главы СУ СК по региону.

https://ria.ru/20210912/solnechnogorsk-1749756099.html

орловская область

россия

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происшествия, орловская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия