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Бастрыкин раскритиковал работу орловского СК по делу об убийстве девочки
Бастрыкин раскритиковал работу орловского СК по делу об убийстве девочки - РИА Новости, 21.09.2021
Бастрыкин раскритиковал работу орловского СК по делу об убийстве девочки
Глава СК Александр Бастрыкин недоволен работой следователей в Орловской области, где нашли убитой девятилетнюю девочку, пропавшую в середине июня, сообщается на РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T19:15
2021-09-21T20:34
происшествия
орловская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Глава СК Александр Бастрыкин недоволен работой следователей в Орловской области, где нашли убитой девятилетнюю девочку, пропавшую в середине июня, сообщается на сайте ведомства.Масштабные поиски ребенка, пропавшего в селе Казарь Залегощенского района, вели в регионе с 18 июня. В середине сентября тело несовершеннолетней нашли в подвале многоквартирного дома, где она жила с родителями. Оно было в схроне на глубине двух метров, девочка была в одежде, что позволило ее идентифицировать. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", позднее задержали 61-летнего соседа жертвы."Председатель СК остался крайне недоволен работой региональных следователей, которые почти три месяца не могли установить обстоятельства совершенного преступления", — отмечается в сообщении.Ведомство назначило служебную проверку работы и.о. главы СУ СК по региону.
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орловская область
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происшествия, орловская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия
19:15 21.09.2021 (обновлено: 20:34 21.09.2021)
 
Бастрыкин раскритиковал работу орловского СК по делу об убийстве девочки

Глава СК Бастрыкин недоволен работой следователей под Орлом по делу об убийстве девочки

© Фото : предоставлено СК РФПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© Фото : предоставлено СК РФ
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Глава СК Александр Бастрыкин недоволен работой следователей в Орловской области, где нашли убитой девятилетнюю девочку, пропавшую в середине июня, сообщается на сайте ведомства.
Масштабные поиски ребенка, пропавшего в селе Казарь Залегощенского района, вели в регионе с 18 июня. В середине сентября тело несовершеннолетней нашли в подвале многоквартирного дома, где она жила с родителями. Оно было в схроне на глубине двух метров, девочка была в одежде, что позволило ее идентифицировать. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", позднее задержали 61-летнего соседа жертвы.
"Председатель СК остался крайне недоволен работой региональных следователей, которые почти три месяца не могли установить обстоятельства совершенного преступления", — отмечается в сообщении.
Ведомство назначило служебную проверку работы и.о. главы СУ СК по региону.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
12 сентября, 17:04
Бастрыкину доложат о ходе дела о нападении на девочку в Солнечногорске
 
ПроисшествияОрловская областьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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