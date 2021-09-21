https://ria.ru/20210921/bashkiriya-1751161440.html

В Башкирии завели дело из-за фото нациста на сайте "Бессмертного полка"

В Башкирии завели дело из-за фото нациста на сайте "Бессмертного полка" - РИА Новости, 21.09.2021

В Башкирии завели дело из-за фото нациста на сайте "Бессмертного полка"

Следственный комитет России завел дело о реабилитации нацизма на жителя Башкирии, отправившего заявку на публикацию на сайте "Бессмертный полк онлайн" фото... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T16:19

2021-09-21T16:19

2021-09-21T16:25

происшествия

туймазинский район

следственный комитет россии (ск рф)

республика башкортостан

бессмертный полк

россия

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Следственный комитет России завел дело о реабилитации нацизма на жителя Башкирии, отправившего заявку на публикацию на сайте "Бессмертный полк онлайн" фото нацистского фельдмаршала Пауля Людвига Эвальда фон Клейста, сообщается на сайте СК РФ."Возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего местного жителя города Туймазы по подозрению в совершении преступления... "реабилитация нацизма", - говорится в сообщении.По данным следствия, подозреваемый разместил на сайте "Банк Памяти" заявку на опубликование 9 мая на сайте "Бессмертный полк онлайн" фото германского фельдмаршала Пауля Людвига Эвальда фон Клейста, осужденного Верховным судом СССР как нацистский преступник.Отмечается, что действия подозреваемого, по данным СК, были направлены "на формирование в обществе пренебрежительного отношения ко дню воинской славы России и негативного отношения к участникам Великой Отечественной войны".Сейчас следователи продолжают устанавливать все обстоятельства преступления, а также причины и условия, способствовавшие ему.

https://ria.ru/20210812/prigovor-1745427874.html

https://ria.ru/20210405/reabilitatsiya-1604304492.html

туймазинский район

республика башкортостан

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, туймазинский район, следственный комитет россии (ск рф), республика башкортостан, бессмертный полк, россия