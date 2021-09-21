https://ria.ru/20210921/bank-1751164959.html
Набиуллина уточнила слова своего заместителя о пенсиях
Набиуллина уточнила слова своего заместителя о пенсиях - РИА Новости, 21.09.2021
Набиуллина уточнила слова своего заместителя о пенсиях
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сожалеет о неудачном высказывании своего первого заместителя Сергея Швецова о поддержке пожилых людей. РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T16:31
2021-09-21T16:31
2021-09-21T21:21
экономика
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
сергей швецов
россия
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сожалеет о неудачном высказывании своего первого заместителя Сергея Швецова о поддержке пожилых людей.Чиновник заявил, что россиянам нужно помогать выйти на пенсию с хорошим пенсионным пакетом, который прежде всего должны сформировать они сами. Он добавил, что сейчас есть много вариантов сделать это: через фонды, страховые компании, ценные бумаги или недвижимость.Набиуллина отметила, что у многих не было возможности делать сбережения на старость, и назвала обеспечение для них достойных выплат одним из приоритетов властей.Она добавила, что ЦБ работает над развитием негосударственных пенсионных фондов, чтобы в будущем россияне могли формировать долгосрочные накопления, а также над повышением устойчивости финансовой системы, чтобы люди не беспокоились о сохранности своих средств.В конце октября 2019 года Минфин вместе с Банк России представил новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план, который предоставит возможность добровольно финансировать свою пенсию при поддержке государства. Предполагалось, что новая система может заработать с 2022 года, но пока решение не принято.
https://ria.ru/20210915/pensiya-1750098302.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, сергей швецов, россия
16:31 21.09.2021 (обновлено: 21:21 21.09.2021)
Набиуллина уточнила слова своего заместителя о пенсиях
Набиуллина назвала неудачной формулировку первого зампреда ЦБ Швецова о пенсионерах
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости.
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина
сожалеет о неудачном высказывании своего первого заместителя Сергея Швецова о поддержке пожилых людей.
Чиновник заявил, что россиянам нужно помогать выйти на пенсию с хорошим пенсионным пакетом, который прежде всего должны сформировать они сами. Он добавил, что сейчас есть много вариантов сделать это: через фонды, страховые компании, ценные бумаги или недвижимость.
Набиуллина отметила, что у многих не было возможности делать сбережения на старость, и назвала обеспечение для них достойных выплат одним из приоритетов властей.
Она добавила, что ЦБ работает над развитием негосударственных пенсионных фондов, чтобы в будущем россияне могли формировать долгосрочные накопления, а также над повышением устойчивости финансовой системы, чтобы люди не беспокоились о сохранности своих средств.
"Но эти усилия — это дополнение к государственной пенсионной системе", — подчеркнула глава ведомства.
В конце октября 2019 года Минфин
вместе с Банк России представил новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план, который предоставит возможность добровольно финансировать свою пенсию при поддержке государства. Предполагалось, что новая система может заработать с 2022 года, но пока решение не принято.