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В Заполярье моногород остался без света
В Заполярье моногород остался без света - РИА Новости, 21.09.2021
В Заполярье моногород остался без света
Возгорание электрического кабеля стало причиной отключения электроснабжения в моногороде Ковдоре Мурманской области в понедельник вечером, сообщили в... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T10:03
2021-09-21T13:18
происшествия
мурманская область
ковдорский район
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МУРМАНСК, 21 сен – РИА Новости. Возгорание электрического кабеля стало причиной отключения электроснабжения в моногороде Ковдоре Мурманской области в понедельник вечером, сообщили в пресс-службе ГУМЧС; по данным мэрии, больница получает энергию от генераторов, а вот школы и детские сады во вторник не работают.Как сообщила администрация Ковдора на своей странице "ВКонтакте", обесточенным оказался весь город. Кроме того, отключилось водоснабжение, которое удалось восстановить. "Больница на генераторах, бензином обеспечил Ковдорский ГОК… Школы и детские сады не работают", - добавила мэрия."Промплощадка Ковдорского ГОКа работает без сбоев, помогает городу в ликвидации аварии", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ГОКа.Позже в горадминистрации сообщили о восстановлении электроснабжения."Ремонтные работы завершены, кабельные линии восстановлены. Питание подано на распределительные подстанции… Началась подача электроэнергии в дома", - говорится в сообщении.Ковдорский район расположен на юго-западе Мурманской области на границе с Финляндией. Здесь проживают около 15 тысяч человек. Градообразующим предприятием является АО "Ковдорский горно-обогатительный комбинат" (компания "Еврохим"), который выпускает железорудный, апатитовый и бадделеитовый концентрат.
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происшествия, мурманская область, ковдорский район
10:03 21.09.2021 (обновлено: 13:18 21.09.2021)
 
В Заполярье моногород остался без света

Моногород Ковдор в Заполярье остался без света из-за аварии

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 21 сен – РИА Новости. Возгорание электрического кабеля стало причиной отключения электроснабжения в моногороде Ковдоре Мурманской области в понедельник вечером, сообщили в пресс-службе ГУМЧС; по данным мэрии, больница получает энергию от генераторов, а вот школы и детские сады во вторник не работают.
"20 сентября в ОДС ГУ МЧС России по Мурманской области поступило сообщение о том, что в городе Ковдоре в результате возгорания электрического кабеля произошло частичное отключение электроснабжения", - заявили в ГУМЧС.
Как сообщила администрация Ковдора на своей странице "ВКонтакте", обесточенным оказался весь город. Кроме того, отключилось водоснабжение, которое удалось восстановить. "Больница на генераторах, бензином обеспечил Ковдорский ГОК… Школы и детские сады не работают", - добавила мэрия.
"Промплощадка Ковдорского ГОКа работает без сбоев, помогает городу в ликвидации аварии", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ГОКа.
Позже в горадминистрации сообщили о восстановлении электроснабжения.
"Ремонтные работы завершены, кабельные линии восстановлены. Питание подано на распределительные подстанции… Началась подача электроэнергии в дома", - говорится в сообщении.
Ковдорский район расположен на юго-западе Мурманской области на границе с Финляндией. Здесь проживают около 15 тысяч человек. Градообразующим предприятием является АО "Ковдорский горно-обогатительный комбинат" (компания "Еврохим"), который выпускает железорудный, апатитовый и бадделеитовый концентрат.
 
ПроисшествияМурманская областьКовдорский район
 
 
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