10:03 21.09.2021 (обновлено: 13:18 21.09.2021)
В Заполярье моногород остался без света
Моногород Ковдор в Заполярье остался без света из-за аварии
МУРМАНСК, 21 сен – РИА Новости. Возгорание электрического кабеля стало причиной отключения электроснабжения в моногороде Ковдоре Мурманской области в понедельник вечером, сообщили в пресс-службе ГУМЧС; по данным мэрии, больница получает энергию от генераторов, а вот школы и детские сады во вторник не работают.
"20 сентября в ОДС ГУ МЧС России по Мурманской области поступило сообщение о том, что в городе Ковдоре в результате возгорания электрического кабеля произошло частичное отключение электроснабжения", - заявили в ГУМЧС.
Как сообщила администрация Ковдора на своей странице "ВКонтакте", обесточенным оказался весь город. Кроме того, отключилось водоснабжение, которое удалось восстановить. "Больница на генераторах, бензином обеспечил Ковдорский ГОК… Школы и детские сады не работают", - добавила мэрия.
"Промплощадка Ковдорского ГОКа работает без сбоев, помогает городу в ликвидации аварии", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ГОКа.
Позже в горадминистрации сообщили о восстановлении электроснабжения.
"Ремонтные работы завершены, кабельные линии восстановлены. Питание подано на распределительные подстанции… Началась подача электроэнергии в дома", - говорится в сообщении.
Ковдорский район расположен на юго-западе Мурманской области на границе с Финляндией. Здесь проживают около 15 тысяч человек. Градообразующим предприятием является АО "Ковдорский горно-обогатительный комбинат" (компания "Еврохим"), который выпускает железорудный, апатитовый и бадделеитовый концентрат.