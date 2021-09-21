https://ria.ru/20210921/avariya-1751082333.html

В Заполярье моногород остался без света

В Заполярье моногород остался без света - РИА Новости, 21.09.2021

В Заполярье моногород остался без света

Возгорание электрического кабеля стало причиной отключения электроснабжения в моногороде Ковдоре Мурманской области в понедельник вечером, сообщили в... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T10:03

2021-09-21T10:03

2021-09-21T13:18

происшествия

мурманская область

ковдорский район

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МУРМАНСК, 21 сен – РИА Новости. Возгорание электрического кабеля стало причиной отключения электроснабжения в моногороде Ковдоре Мурманской области в понедельник вечером, сообщили в пресс-службе ГУМЧС; по данным мэрии, больница получает энергию от генераторов, а вот школы и детские сады во вторник не работают.Как сообщила администрация Ковдора на своей странице "ВКонтакте", обесточенным оказался весь город. Кроме того, отключилось водоснабжение, которое удалось восстановить. "Больница на генераторах, бензином обеспечил Ковдорский ГОК… Школы и детские сады не работают", - добавила мэрия."Промплощадка Ковдорского ГОКа работает без сбоев, помогает городу в ликвидации аварии", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ГОКа.Позже в горадминистрации сообщили о восстановлении электроснабжения."Ремонтные работы завершены, кабельные линии восстановлены. Питание подано на распределительные подстанции… Началась подача электроэнергии в дома", - говорится в сообщении.Ковдорский район расположен на юго-западе Мурманской области на границе с Финляндией. Здесь проживают около 15 тысяч человек. Градообразующим предприятием является АО "Ковдорский горно-обогатительный комбинат" (компания "Еврохим"), который выпускает железорудный, апатитовый и бадделеитовый концентрат.

мурманская область

ковдорский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, мурманская область, ковдорский район