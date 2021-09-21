https://ria.ru/20210921/aukus-1751094326.html

Патрушев прокомментировал создание AUKUS

Патрушев прокомментировал создание AUKUS - РИА Новости, 21.09.2021

Патрушев прокомментировал создание AUKUS

Альянс AUKUS стал еще одним военным блоком, направленным против Москвы и Пекина, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью газете... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T11:06

2021-09-21T11:06

2021-09-21T13:31

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Альянс AUKUS стал еще одним военным блоком, направленным против Москвы и Пекина, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".Он напомнил, что уже существует объединение QUAD, в которое входят США, Индия, Австралия и Япония. По мнению секретаря Совбеза, это "прообраз азиатского аналога НАТО". "Вашингтон будет пытаться втянуть в эту организацию и другие страны, главным образом для проведения антикитайской и антироссийской политики", — сказал он.Кроме того, добавил Патрушев, буквально на днях в регионе оформился американо-британо-австралийский AUKUS — еще один военный блок, преследующий те же цели.Таким образом, считает Патрушев, ради воплощения в жизнь очередной авантюры Белого дома и усиления контроля над Азиатско-Тихоокеанским регионом под удар ставится вся архитектура безопасности в Азии, создаются предпосылки для подрыва авторитета АСЕАН и других региональных объединений.О создании AUKUS Австралия, Великобритания и США объявили на прошлой неделе. Первой совместной инициативой станет строительство атомных подлодок для австралийского флота — ради этого Канберра разорвала контракт с Францией, предусматривающий поставку 12 дизель-электрических субмарин на 56 миллиардов евро.

https://ria.ru/20210921/aukus-1751092124.html

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в мире, сша, николай патрушев, австралия, великобритания