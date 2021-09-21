https://ria.ru/20210921/aukus-1751092124.html

Захарова прокомментировала создание AUKUS

Захарова прокомментировала создание AUKUS - РИА Новости, 21.09.2021

Захарова прокомментировала создание AUKUS

Создание AUKUS показало, что для входящих в него стран значит партнёрство, союзничество и обязательства, заявила во вторник официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T10:57

2021-09-21T10:57

2021-09-21T10:57

в мире

сша

австралия

франция

великобритания

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Создание AUKUS показало, что для входящих в него стран значит партнёрство, союзничество и обязательства, заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она отметила, что данная совместная стратегия США, Австралии и Великобритании "удивила весь мир".На прошлой неделе США и Великобритания совместно с Австралией сформировали военно-политическое партнерство AUKUS, вызвавшее недовольство со стороны Китая и Франции.

https://ria.ru/20210920/sdelka-1751061109.html

сша

австралия

франция

великобритания

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2021

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в мире, сша, австралия, франция, великобритания, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова