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Захарова прокомментировала создание AUKUS
Захарова прокомментировала создание AUKUS - РИА Новости, 21.09.2021
Захарова прокомментировала создание AUKUS
Создание AUKUS показало, что для входящих в него стран значит партнёрство, союзничество и обязательства, заявила во вторник официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T10:57
2021-09-21T10:57
в мире
сша
австралия
франция
великобритания
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Создание AUKUS показало, что для входящих в него стран значит партнёрство, союзничество и обязательства, заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она отметила, что данная совместная стратегия США, Австралии и Великобритании "удивила весь мир".На прошлой неделе США и Великобритания совместно с Австралией сформировали военно-политическое партнерство AUKUS, вызвавшее недовольство со стороны Китая и Франции.
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в мире, сша, австралия, франция, великобритания, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
10:57 21.09.2021
 
Захарова прокомментировала создание AUKUS

Захарова: создание AUKUS показало, что для его стран значит союзничество и обязательства

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Создание AUKUS показало, что для входящих в него стран значит партнёрство, союзничество и обязательства, заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что данная совместная стратегия США, Австралии и Великобритании "удивила весь мир".

"Это очень интересно. Это о том, что такое для них партнерство, союзничество и обязательства",- сказала Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев.Live".

На прошлой неделе США и Великобритания совместно с Австралией сформировали военно-политическое партнерство AUKUS, вызвавшее недовольство со стороны Китая и Франции.
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В миреСШААвстралияФранцияВеликобританияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
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