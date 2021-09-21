https://ria.ru/20210921/aukus-1751092124.html
Захарова прокомментировала создание AUKUS
Захарова прокомментировала создание AUKUS - РИА Новости, 21.09.2021
Захарова прокомментировала создание AUKUS
Создание AUKUS показало, что для входящих в него стран значит партнёрство, союзничество и обязательства, заявила во вторник официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T10:57
2021-09-21T10:57
2021-09-21T10:57
в мире
сша
австралия
франция
великобритания
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736533741_0:0:3248:1828_1920x0_80_0_0_7f8f4d507ccefb42db101b62b6413b71.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Создание AUKUS показало, что для входящих в него стран значит партнёрство, союзничество и обязательства, заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она отметила, что данная совместная стратегия США, Австралии и Великобритании "удивила весь мир".На прошлой неделе США и Великобритания совместно с Австралией сформировали военно-политическое партнерство AUKUS, вызвавшее недовольство со стороны Китая и Франции.
https://ria.ru/20210920/sdelka-1751061109.html
сша
австралия
франция
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736533741_358:0:3089:2048_1920x0_80_0_0_2183d66d2dd7456a7e4e38e4e1571336.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, австралия, франция, великобритания, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
Захарова прокомментировала создание AUKUS
Захарова: создание AUKUS показало, что для его стран значит союзничество и обязательства