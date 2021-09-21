https://ria.ru/20210921/asteroid-1751109417.html

Ученые выяснили причину гибели библейских городов

Ученые выяснили причину гибели библейских городов - РИА Новости, 21.09.2021

Ученые выяснили причину гибели библейских городов

Археологи, ведущие раскопки на территории древнего ближневосточного города Телль-эль-Хаммам нашли доказательства того, что город был разрушен до основания... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T12:17

2021-09-21T12:17

2021-09-21T12:17

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Археологи, ведущие раскопки на территории древнего ближневосточного города Телль-эль-Хаммам нашли доказательства того, что город был разрушен до основания примерно в 1650 году до нашей эры в результате взрыва над ним гигантского ледяного метеорита, аналогичного тому, что взорвался в 1908 году в районе Подкаменной Тунгуски в России. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.Город бронзового века Талль-эль-Хаммам находится на юге Иорданской долины к северо-востоку от Мертвого моря, на территории современной Иордании. Много лет назад, когда археологи только начали работать здесь, они обнаружили темный слой древесного угля, золы, расплавленных кирпичей и глиняной посуды толщиной около полутора метров. Датировки слоя показали, что примерно 3600 лет назад на город обрушилась огненная буря, которая уничтожила его.Первоначально предложенные в качестве причин катастрофы извержение вулкана, землетрясение, пожар или военные действия, не проходили. Ни одно из этих событий не могло создать температуры, при которых плавится металл, сырцовые кирпичи и глиняная посуда. Эксперименты с лабораторными печами показали, что для этого нужен нагрев выше 1500 градусов Цельсия.Нынешнее исследование, в котором участвовала большая группа специалистов различного профиля из США, Канады и Чехии — археологи, геологи, геохимики, геоморфологи, минералоги, палеоботаники, седиментологи, эксперты по космическим ударам и медики, — наконец дало ответ на вопрос, что же произошло. Авторы считают, что катастрофа была связана с взрывом над городом ледяного метеорита.Механизм был тот же, что и у Тунгусского события. По расчетам исследователей, огненный шаг образовался на высоте около четырех километров над землей, а мощность взрыва в тысячу раз превышала силу взрыва атомной бомбы в Хиросиме. Практически сразу весь город загорелся. Через несколько секунд на город обрушилась мощная ударная волна, уничтожившая все постройки, а люди и животные были просто разорваны на куски.Примерно через минуту ударная волна и пламя взрыва достигли библейского города Иерихона, расположенного в 22 километрах к западу от Талль-эль-Хаммама. Стены Иерихона рухнули, и город сгорел дотла.Чтобы восстановить картину событий потребовалось 15 лет раскопок, на основании результатов которых ученые построили компьютерную модель взрыва, которая базируется на параметрах известных столкновений с космическими телами и ядерных взрывов.Помимо моделирования, авторы приводят большой набор вещественных доказательств версии взрыва космического тела. На месте события ученые обнаружили частицы минералов ударного происхождения, которые образуются при гигантских давлениях — импактного кварца, диамандоидов (песчинок алмазоподобного материала), а также сферул — крошечных шариков расплавленного материала, состоящих из испаренного железа и песка.Авторы предполагают, что катастрофа в Талль-эль-Хаммаме послужила основой библейского рассказа о гибели городов Содома и Гоморры. Библия описывает разрушение городов, расположенных недалеко от Мертвого моря, на которые упали камни и огонь с неба, от пожаров поднялся густой дым, а все жители городов погибли.

https://ria.ru/20200418/1570159572.html

https://ria.ru/20200606/1572450889.html

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история, иордания, космос - риа наука, земля - риа наука, археология, религия