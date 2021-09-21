Главреду ростовского СМИ продлили арест из-за поста об "Умном голосовании"
Главреду ростовского СМИ дали еще десять суток ареста за новый пост об "Умном голосовании"
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сен - РИА Новости. Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону назначил главреду местного СМИ "Голос" Игорю Хорошилову еще десять суток административного ареста за новый пост в Facebook об "Умном голосовании", сообщил журналистам представитель объединенной пресс-службы судов Ростовской области.
Восьмого сентября Хорошилов разместил на своей странице в Facebook изображение с атрибутикой и информацией об "Умном голосовании" - проекте "Фонда борьбы с коррупцией"* (ФБК*, запрещенная в России экстремистская организация-иноагент). Суд 10 сентября приговорил его за это к десяти суткам административного ареста.
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По данным суда, утром 10 сентября Хорошилов разместил еще один пост об "Умном голосовании". "Постановлением суда от 20 сентября Хорошилов подвергнут наказанию в виде административного ареста сроком на десять суток", - сказал представитель пресс-службы судов.
Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к сайту "Умного голосования" по причине его использования для продолжения деятельности "Фонда борьбы с коррупцией"*. Ведомство установило, что средства для обхода блокировок предоставляют более 10 иностранных провайдеров в США, Украине, Германии, Франции, Японии, Великобритании и других странах. Как отмечал Роскомнадзор, требования ведомства игнорируют магазины приложений компаний Apple и Google, DNS- и CDN-сервисы Google, Cisco, Cloudflare и ряд других. Из мобильных версий магазинов приложений Google Play и App Store было удалено приложение "Навальный", которое также продвигалось ФБК*.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал проект "Умное голосование" провокациями, которые идут во вред избирателям.
* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент