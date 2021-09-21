https://ria.ru/20210921/arest-1751186151.html

Главреду ростовского СМИ продлили арест из-за поста об "Умном голосовании"

Главреду ростовского СМИ продлили арест из-за поста об "Умном голосовании" - РИА Новости, 21.09.2021

Главреду ростовского СМИ продлили арест из-за поста об "Умном голосовании"

Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону назначил главреду местного СМИ "Голос" Игорю Хорошилову еще десять суток административного ареста за новый пост в... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T17:51

2021-09-21T17:51

2021-09-21T17:51

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сен - РИА Новости. Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону назначил главреду местного СМИ "Голос" Игорю Хорошилову еще десять суток административного ареста за новый пост в Facebook об "Умном голосовании", сообщил журналистам представитель объединенной пресс-службы судов Ростовской области.Восьмого сентября Хорошилов разместил на своей странице в Facebook изображение с атрибутикой и информацией об "Умном голосовании" - проекте "Фонда борьбы с коррупцией"* (ФБК*, запрещенная в России экстремистская организация-иноагент). Суд 10 сентября приговорил его за это к десяти суткам административного ареста.По данным суда, утром 10 сентября Хорошилов разместил еще один пост об "Умном голосовании". "Постановлением суда от 20 сентября Хорошилов подвергнут наказанию в виде административного ареста сроком на десять суток", - сказал представитель пресс-службы судов.Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к сайту "Умного голосования" по причине его использования для продолжения деятельности "Фонда борьбы с коррупцией"*. Ведомство установило, что средства для обхода блокировок предоставляют более 10 иностранных провайдеров в США, Украине, Германии, Франции, Японии, Великобритании и других странах. Как отмечал Роскомнадзор, требования ведомства игнорируют магазины приложений компаний Apple и Google, DNS- и CDN-сервисы Google, Cisco, Cloudflare и ряд других. Из мобильных версий магазинов приложений Google Play и App Store было удалено приложение "Навальный", которое также продвигалось ФБК*.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал проект "Умное голосование" провокациями, которые идут во вред избирателям.* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент

https://ria.ru/20210911/golosovanie-1749662400.html

https://ria.ru/20210917/golosovanie-1750498241.html

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технологии, ростов-на-дону, ростовская область, фонд борьбы с коррупцией, россия