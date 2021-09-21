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Стали доступны новые операционные системы Apple
Стали доступны новые операционные системы Apple - РИА Новости, 21.09.2021
Стали доступны новые операционные системы Apple
Новые операционные системы для мобильных устройств Apple iOS 15, iPad OS 15 и watchOS 8 стали доступны, сообщила компания. РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T02:06
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в мире
технологии
apple
apple ios
apple ipad
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Новые операционные системы для мобильных устройств Apple iOS 15, iPad OS 15 и watchOS 8 стали доступны, сообщила компания.Отмечается, что внесены изменения в приложение iOS 15 FaceTime, у системы также появилась функция Live Text, позволяющая камере распознавать как печатный, так и рукописный текст. В новой ОС улучшены интерфейс и браузер Safari, усовершенствовано приложение Maps.Операционную систему iPadOS 15 дополнили функцией "Библиотека приложений", которая автоматически разделяет их на категории, были усовершенствованы приложения "Переводчик" и FaceTime.Согласно релизу, операционная система для часов Apple watchOS 8 отличается улучшенной "поддержкой физического и психологического благополучия" пользователя и функцией бесконтактной оплаты.
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в мире, технологии, apple, apple ios, apple ipad
02:06 21.09.2021 (обновлено: 02:12 21.09.2021)
 
Стали доступны новые операционные системы Apple

Стали доступны новые операционные системы для мобильных устройств Apple

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСмартфон компании Apple
Смартфон компании Apple - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Новые операционные системы для мобильных устройств Apple iOS 15, iPad OS 15 и watchOS 8 стали доступны, сообщила компания.
"iOS 15 доступна сегодня в качестве бесплатного обновления программного обеспечения", - говорится в релизе.
Отмечается, что внесены изменения в приложение iOS 15 FaceTime, у системы также появилась функция Live Text, позволяющая камере распознавать как печатный, так и рукописный текст. В новой ОС улучшены интерфейс и браузер Safari, усовершенствовано приложение Maps.
Операционную систему iPadOS 15 дополнили функцией "Библиотека приложений", которая автоматически разделяет их на категории, были усовершенствованы приложения "Переводчик" и FaceTime.
Согласно релизу, операционная система для часов Apple watchOS 8 отличается улучшенной "поддержкой физического и психологического благополучия" пользователя и функцией бесконтактной оплаты.
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