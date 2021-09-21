https://ria.ru/20210921/apple-1751067109.html

Стали доступны новые операционные системы Apple

Стали доступны новые операционные системы Apple - РИА Новости, 21.09.2021

Стали доступны новые операционные системы Apple

Новые операционные системы для мобильных устройств Apple iOS 15, iPad OS 15 и watchOS 8 стали доступны, сообщила компания. РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T02:06

2021-09-21T02:06

2021-09-21T02:12

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Новые операционные системы для мобильных устройств Apple iOS 15, iPad OS 15 и watchOS 8 стали доступны, сообщила компания.Отмечается, что внесены изменения в приложение iOS 15 FaceTime, у системы также появилась функция Live Text, позволяющая камере распознавать как печатный, так и рукописный текст. В новой ОС улучшены интерфейс и браузер Safari, усовершенствовано приложение Maps.Операционную систему iPadOS 15 дополнили функцией "Библиотека приложений", которая автоматически разделяет их на категории, были усовершенствованы приложения "Переводчик" и FaceTime.Согласно релизу, операционная система для часов Apple watchOS 8 отличается улучшенной "поддержкой физического и психологического благополучия" пользователя и функцией бесконтактной оплаты.

https://radiosputnik.ria.ru/20210915/ayfon-1750167094.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, технологии, apple, apple ios, apple ipad