https://ria.ru/20210921/apellyatsiya-1751151129.html

Колесникова и Знак обжаловали приговор

Колесникова и Знак обжаловали приговор - РИА Новости, 21.09.2021

Колесникова и Знак обжаловали приговор

Члены президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова и Максим Знак направили от своего имени апелляционные жалобы на вынесенный им... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T15:35

2021-09-21T15:35

2021-09-21T15:35

протесты в белоруссии

в мире

белоруссия

минский областной суд

мария колесникова

максим знак

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МИНСК, 21 сен – РИА Новости. Члены президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова и Максим Знак направили от своего имени апелляционные жалобы на вынесенный им приговор, сообщили РИА Новости во вторник их адвокаты.В начале сентября Минский областной суд приговорил активистку штаба экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико Колесникову и его юриста Знака к 11 и 10 годам лишения свободы соответственно. Ранее их адвокаты направили в Верховный суд жалобы на решение суда первой инстанции. При этом изложить дополнительно доводы можно не позднее, чем за 5 дней до начала судебного заседания. Дата заседания Верховного суда пока неизвестна, оно может состояться в диапазоне от одного месяца до полугода.Как рассказал адвокат Колесниковой Владимир Пыльченко, его подзащитная "подала в воскресенье предварительную жалобу в Верховный суд".По его словам, в целом Колесникова чувствует себя нормально, особых жалоб на содержание в изоляторе не имеет, однако у нее есть некоторые претензии по поводу неудобств в общении с адвокатом и по нестабильности корреспонденции.Знак также подал от своего имени жалобу на приговор. "Максим чувствует себя хорошо, здоров, бодр, оптимистичен, руки не опускает. Он подготовил объемную жалобу (на приговор суда – ред.), примерно под 40 страниц. Все сроки мы соблюли, документы поданы в установленном порядке", - рассказала в свою очередь его жена и адвокат Надежда Знак.Знак и Колесникова обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных статьями "заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти", "призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности" и "создание экстремистского формирования либо участие в нем". Оппозиционеры во время следствия находились под стражей, им грозило максимум 12 лет лишения свободы. В начале августа суд приступил к рассмотрению в закрытом режиме уголовного дела против них.По данным генпрокуратуры Белоруссии, обвиняемые совместно с иными лицами не позднее 16 июля 2020 года вступили в тайный сговор с целью захвата госвласти неконституционным путем. Следователи посчитали, что основой для реализации такого замысла послужила "успешно апробированная в ряде стран методика смены власти незаконным путем, она предполагала аккумулирование представителей протестного движения для формирования неорганизованной массы людей как инструмента достижения целей и способа формирования протестного настроения участников". Как подчеркивали в генпрокуратуре, методика была адаптирована к белорусскому гражданскому обществу и современному уровню развития информационно-коммуникационных технологий.

https://ria.ru/20210812/posol-1745460927.html

https://ria.ru/20210914/babariko-1750084158.html

https://ria.ru/20210804/protasevich-1744375248.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, минский областной суд, мария колесникова, максим знак