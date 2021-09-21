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Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210921/apellyatsiya-1751151129.html
Колесникова и Знак обжаловали приговор
Колесникова и Знак обжаловали приговор - РИА Новости, 21.09.2021
Колесникова и Знак обжаловали приговор
Члены президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова и Максим Знак направили от своего имени апелляционные жалобы на вынесенный им... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T15:35
2021-09-21T15:35
протесты в белоруссии
в мире
белоруссия
минский областной суд
мария колесникова
максим знак
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МИНСК, 21 сен – РИА Новости. Члены президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова и Максим Знак направили от своего имени апелляционные жалобы на вынесенный им приговор, сообщили РИА Новости во вторник их адвокаты.В начале сентября Минский областной суд приговорил активистку штаба экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико Колесникову и его юриста Знака к 11 и 10 годам лишения свободы соответственно. Ранее их адвокаты направили в Верховный суд жалобы на решение суда первой инстанции. При этом изложить дополнительно доводы можно не позднее, чем за 5 дней до начала судебного заседания. Дата заседания Верховного суда пока неизвестна, оно может состояться в диапазоне от одного месяца до полугода.Как рассказал адвокат Колесниковой Владимир Пыльченко, его подзащитная "подала в воскресенье предварительную жалобу в Верховный суд".По его словам, в целом Колесникова чувствует себя нормально, особых жалоб на содержание в изоляторе не имеет, однако у нее есть некоторые претензии по поводу неудобств в общении с адвокатом и по нестабильности корреспонденции.Знак также подал от своего имени жалобу на приговор. "Максим чувствует себя хорошо, здоров, бодр, оптимистичен, руки не опускает. Он подготовил объемную жалобу (на приговор суда – ред.), примерно под 40 страниц. Все сроки мы соблюли, документы поданы в установленном порядке", - рассказала в свою очередь его жена и адвокат Надежда Знак.Знак и Колесникова обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных статьями "заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти", "призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности" и "создание экстремистского формирования либо участие в нем". Оппозиционеры во время следствия находились под стражей, им грозило максимум 12 лет лишения свободы. В начале августа суд приступил к рассмотрению в закрытом режиме уголовного дела против них.По данным генпрокуратуры Белоруссии, обвиняемые совместно с иными лицами не позднее 16 июля 2020 года вступили в тайный сговор с целью захвата госвласти неконституционным путем. Следователи посчитали, что основой для реализации такого замысла послужила "успешно апробированная в ряде стран методика смены власти незаконным путем, она предполагала аккумулирование представителей протестного движения для формирования неорганизованной массы людей как инструмента достижения целей и способа формирования протестного настроения участников". Как подчеркивали в генпрокуратуре, методика была адаптирована к белорусскому гражданскому обществу и современному уровню развития информационно-коммуникационных технологий.
https://ria.ru/20210812/posol-1745460927.html
https://ria.ru/20210914/babariko-1750084158.html
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в мире, белоруссия, минский областной суд, мария колесникова, максим знак
15:35 21.09.2021
 
Колесникова и Знак обжаловали приговор

Белорусские оппозиционеры Колесникова и Знак направили апелляционные жалобы на приговор

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМария Колесникова и Максим Знак во время вынесения приговора в Минском областном суде
Мария Колесникова и Максим Знак во время вынесения приговора в Минском областном суде - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 21 сен – РИА Новости. Члены президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова и Максим Знак направили от своего имени апелляционные жалобы на вынесенный им приговор, сообщили РИА Новости во вторник их адвокаты.
В начале сентября Минский областной суд приговорил активистку штаба экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико Колесникову и его юриста Знака к 11 и 10 годам лишения свободы соответственно. Ранее их адвокаты направили в Верховный суд жалобы на решение суда первой инстанции. При этом изложить дополнительно доводы можно не позднее, чем за 5 дней до начала судебного заседания. Дата заседания Верховного суда пока неизвестна, оно может состояться в диапазоне от одного месяца до полугода.
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Как рассказал адвокат Колесниковой Владимир Пыльченко, его подзащитная "подала в воскресенье предварительную жалобу в Верховный суд".
По его словам, в целом Колесникова чувствует себя нормально, особых жалоб на содержание в изоляторе не имеет, однако у нее есть некоторые претензии по поводу неудобств в общении с адвокатом и по нестабильности корреспонденции.
Знак также подал от своего имени жалобу на приговор. "Максим чувствует себя хорошо, здоров, бодр, оптимистичен, руки не опускает. Он подготовил объемную жалобу (на приговор суда – ред.), примерно под 40 страниц. Все сроки мы соблюли, документы поданы в установленном порядке", - рассказала в свою очередь его жена и адвокат Надежда Знак.
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Знак и Колесникова обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных статьями "заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти", "призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности" и "создание экстремистского формирования либо участие в нем". Оппозиционеры во время следствия находились под стражей, им грозило максимум 12 лет лишения свободы. В начале августа суд приступил к рассмотрению в закрытом режиме уголовного дела против них.
По данным генпрокуратуры Белоруссии, обвиняемые совместно с иными лицами не позднее 16 июля 2020 года вступили в тайный сговор с целью захвата госвласти неконституционным путем. Следователи посчитали, что основой для реализации такого замысла послужила "успешно апробированная в ряде стран методика смены власти незаконным путем, она предполагала аккумулирование представителей протестного движения для формирования неорганизованной массы людей как инструмента достижения целей и способа формирования протестного настроения участников". Как подчеркивали в генпрокуратуре, методика была адаптирована к белорусскому гражданскому обществу и современному уровню развития информационно-коммуникационных технологий.
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