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Эстонские националисты разместили предвыборную рекламу на русском языке
Эстонские националисты разместили предвыборную рекламу на русском языке - РИА Новости, 21.09.2021
Эстонские националисты разместили предвыборную рекламу на русском языке
Эстонская Консервативная народная партия (EKRE), известная неуважительными высказываниями о русскоязычном населении Эстонии, разместила предвыборную рекламу на... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T12:39
2021-09-21T12:39
2021-09-21T12:42
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ХЕЛЬСИНКИ, 21 сен - РИА Новости. Эстонская Консервативная народная партия (EKRE), известная неуважительными высказываниями о русскоязычном населении Эстонии, разместила предвыборную рекламу на русском языке в Нарве, языковой департамент республики просит лидера политсилы дать объяснения.Прежде национал-консерваторы принципиально не переводили свою агитацию на русский язык, заявляя, что русскоязычные жители страны должны знать эстонский язык. Однако в преддверии муниципальных выборов в республике, которые пройдут 17 октября, EKRE приняла решение провести кампанию по предвыборной агитации в уезде Ида-Вирумаа на северо-востоке страны, где проживает преимущественно русскоязычное население и выставила свой избирательный список для участия в выборах.По словам главы языкового департамента Ильмара Томуска, к ним обратился человек, недовольный тем, что во время предвыборного мероприятия EKRE в Нарве по городу ездил автомобиль в партийных цветах и надписями на русском языке, призывающими голосовать за кандидатов от этой политической силы."Томуск напомнил Хельме, что в соответствии с положениями Закона о языке установленная в общественном месте с целью политической агитации наружная реклама должна быть на эстонском языке", - сообщает Sputnik Эстония.Консервативная народная партия известна своими националистическими взглядами. Представители EKRE неоднократно выступали с ксенофобскими и антисемитскими заявлениями, а также неуважительно высказывались о русскоязычном населении республики.EKRE также выступает против ратификации пограничного договора с Россией, утверждая, что этот документ отдает России 5,2% якобы эстонских территорий за Нарвой и часть Печор. Ранее спикер бывший парламента Эстонии, член EKRE Хенн Пыллуаас заявлял, что Россия должна вернуть прибалтийской республике "аннексированные территории".
https://ria.ru/20210829/estoniya-1747723543.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210902/1748408206.html
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12:39 21.09.2021 (обновлено: 12:42 21.09.2021)
Эстонские националисты разместили предвыборную рекламу на русском языке
В Нарве эстонская партия разместила предвыборную рекламу на русском языке