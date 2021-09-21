https://ria.ru/20210921/afganistan-1751220144.html

"Талибан"* назначил Шахина постпредом Афганистана при ООН

"Талибан"* назначил Шахина постпредом Афганистана при ООН - РИА Новости, 22.09.2021

"Талибан"* назначил Шахина постпредом Афганистана при ООН

Движение "Талибан"* заявили ООН, что назначенный предыдущим правительством постпред Афганистана Гулам Исакзай больше не представляет страну в организации,... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-21T23:30

2021-09-21T23:30

2021-09-22T00:30

захват власти в афганистане талибами

в мире

оон

афганистан

талибан

фархан хак

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ООН, 22 сен - РИА Новости. Движение "Талибан"* заявили ООН, что назначенный предыдущим правительством постпред Афганистана Гулам Исакзай больше не представляет страну в организации, сообщил РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.По его словам, в письме также указывается, что с 15 августа 2021 года предыдущий президент Афганистана Ашраф Гани "изгнан", и страна "больше не признает его президентом"."В письме также указывается, что миссия постоянного представителя считается завершенной и что он больше не представляет Афганистан. Назначен новый постоянный представитель Мохаммад Сухайль Шахин", - отметил Хак.Постпред Афганистана при ООН Гулам Исакзай был назначен на должность правительством президента Ашрафа Гани, который бежал из страны, когда талибы брали под контроль столицу. После прихода талибов к власти Исакзай неоднократно критиковал талибов в ООН. В частности, он заявлял, что сформированное ими правительство нельзя назвать инклюзивным, а также обвинял их в нарушениях прав человека.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.Талибы 6 сентября заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день они объявили состав временного правительства Афганистана, которое возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Террористическая организация, запрещенная на территории России.

https://ria.ru/20210913/konstitutsiya-1749878591.html

https://ria.ru/20210920/rabota-1750890682.html

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в мире, оон, афганистан, талибан, фархан хак