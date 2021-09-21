https://ria.ru/20210921/afganistan-1751217304.html

США обвинили Россию и Китай в дезинформации по выводу войск из Афганистана

США обвинили Россию и Китай в дезинформации по выводу войск из Афганистана - РИА Новости, 21.09.2021

США обвинили Россию и Китай в дезинформации по выводу войск из Афганистана

США считают, что Россия, Китай и Иран занимаются дезинформацией по поводу вывода американских войск из Афганистана, заявил министр внутренней безопасности США... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T22:33

2021-09-21T22:33

2021-09-21T22:33

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

афганистан

кабул

россия

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ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости. США считают, что Россия, Китай и Иран занимаются дезинформацией по поводу вывода американских войск из Афганистана, заявил министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас."Россия, Иран и КНР, а также другие действующие лица, использующие злонамеренное влияние, продолжают распространять и усиливать для международной и американской публики неверную информацию относительно таких вопросов, как расовая справедливость, ложные заявления относительно выборов 2020 года, эффективность американских вакцин от COVID-19 в сравнении с российскими и китайскими вакцинами, а также относительно нашего ухода из Афганистана", - говорится в письменных показаниях Майоркаса сенату США.Ранее США уже обвиняли Россию и Китай в распространении дезинформации по ряду тем, Москва и Пекин это отрицают.Талибы (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) в начале августа активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавляет его Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.*Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210831/afganistan-1747973217.html

сша

афганистан

кабул

россия

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в мире, сша, афганистан, кабул, россия