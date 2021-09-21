https://ria.ru/20210921/afganistan-1751180166.html
США, уйдя из Афганистана, завершили эру бесконечных войн, заявил Байден
США, уйдя из Афганистана, завершили эру бесконечных войн, заявил Байден - РИА Новости, 21.09.2021
США, уйдя из Афганистана, завершили эру бесконечных войн, заявил Байден
США, уйдя из Афганистана, завершили эру бесконечных войн и начали эпоху неустанной дипломатии, заявил президент США Джо Байден, выступая на ежегодной 76-й... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T17:26
2021-09-21T17:26
2021-09-21T17:30
захват власти в афганистане талибами
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джо байден
генеральная ассамблея оон
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ООН, 21 сен - РИА Новости. США, уйдя из Афганистана, завершили эру бесконечных войн и начали эпоху неустанной дипломатии, заявил президент США Джо Байден, выступая на ежегодной 76-й сессии Генассамблеи ООН."Мы завершили 20 лет конфликта в Афганистане и мы открываем новую эру неустанной дипломатии", - сказал Байден, выступая со своим первым на посту президента США обращением с трибуны ООН.По словам Байдена, "использование военной силы должно быть последним, а не первым инструментом, и не должно быть ответом на любую проблему в мире"."Не сомневайтесь, США будут защищать себя и мы готовы применить силу, но каждая миссия должна быть ясна и достижима", - сказал президент США.
https://ria.ru/20210831/afganistan-1747973217.html
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в мире, сша, оон, афганистан, джо байден, генеральная ассамблея оон
17:26 21.09.2021 (обновлено: 17:30 21.09.2021)
США, уйдя из Афганистана, завершили эру бесконечных войн, заявил Байден
Байден: США, уйдя из Афганистана, перешли от бесконечных войн к неустанной дипломатии