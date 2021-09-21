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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210921/afganistan-1751085149.html
Талибы назначили заместителей министров в правительстве Афганистана
Талибы назначили заместителей министров в правительстве Афганистана - РИА Новости, 21.09.2021
Талибы назначили заместителей министров в правительстве Афганистана
Движение "Талибан"* объявило список заместителей министров в новом правительстве Афганистана, в перечне нет женщин, следует из заявления представителя талибов... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T10:23
2021-09-21T10:23
захват власти в афганистане талибами
в мире
афганистан
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КАБУЛ, 21 сен - РИА Новости. Движение "Талибан"* объявило список заместителей министров в новом правительстве Афганистана, в перечне нет женщин, следует из заявления представителя талибов Забиуллы Муджахида."По указу (лидера талибов Хайбатуллы Ахундзады - ред.) в Исламском эмирате (самоназвание системы талибов - ред.) были произведены следующие назначения ... Новые назначения, которые во многом делались на основе профессионализма и компетентности, будут способствовать дальнейшему укреплению и стандартизации структур Исламского эмирата", - говорится в заявлении Муджахида.В списке, помимо заместителей министров различных ведомств, некоторые из которых бизнесмены и специалисты в своих областях, указывается назначение и.о. министра торговли Хаджи Норуддина Азизи и и.о. министра здравоохранения Абдулы Бари Омара.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. 6 сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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в мире, афганистан
10:23 21.09.2021
 
Талибы назначили заместителей министров в правительстве Афганистана

Талибы назначили заместителей министров в афганском правительстве, женщин среди них нет

© AP Photo / Bernat ArmangueБойцы Талибана* в аэропорту Кабула
Бойцы Талибана* в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© AP Photo / Bernat Armangue
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КАБУЛ, 21 сен - РИА Новости. Движение "Талибан"* объявило список заместителей министров в новом правительстве Афганистана, в перечне нет женщин, следует из заявления представителя талибов Забиуллы Муджахида.
"По указу (лидера талибов Хайбатуллы Ахундзады - ред.) в Исламском эмирате (самоназвание системы талибов - ред.) были произведены следующие назначения ... Новые назначения, которые во многом делались на основе профессионализма и компетентности, будут способствовать дальнейшему укреплению и стандартизации структур Исламского эмирата", - говорится в заявлении Муджахида.
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В списке, помимо заместителей министров различных ведомств, некоторые из которых бизнесмены и специалисты в своих областях, указывается назначение и.о. министра торговли Хаджи Норуддина Азизи и и.о. министра здравоохранения Абдулы Бари Омара.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. 6 сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.
На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреАфганистан
 
 
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