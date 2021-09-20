https://ria.ru/20210920/zhurova-1751062071.html
Журова объяснила успех "Единой России" на выборах в Госдуму
Журова объяснила успех "Единой России" на выборах в Госдуму - РИА Новости, 20.09.2021
Журова объяснила успех "Единой России" на выборах в Госдуму
Депутат Госдумы от "Единой России" Светлана Журова заявила РИА Новости, что факторами успеха партии на выборах можно считать ответственность перед избирателями, РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T23:20
2021-09-20T23:20
2021-09-20T23:20
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политика
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светлана журова
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Светлана Журова заявила РИА Новости, что факторами успеха партии на выборах можно считать ответственность перед избирателями, а также состав федерального списка.Журова, по предварительным данным, побеждает на выборах в Госдуму в одномандатном округе в Ленинградской области."Уверена, что список у нас был очень хороший федеральный. Лидеров все знали, и люди ориентировались на это, однозначно", - сказала она.По ее словам, каждый одномандатник будет выполнять обещания, которые дал избирателям."Когда люди поняли, что партия взяла такой курс, то люди отнеслись к партии еще более серьезно, чем ранее. Каждый кандидат понимал свою меру ответственности. Следующий созыв будет другой", - отметила политик.Парламентарий отметила, что работа партии "Новые люди" усилила конкуренцию на выборах. "Они сделали серьезный прорыв, чем многих удивили", - отметила она.
https://ria.ru/20210920/elections-1750986462.html
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политика, госдума рф, светлана журова, россия
Журова объяснила успех "Единой России" на выборах в Госдуму
Журова назвала факторами успеха "Единой России" ответственность и состав списка
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости.
Депутат Госдумы от "Единой России" Светлана Журова
заявила РИА Новости, что факторами успеха партии на выборах можно считать ответственность перед избирателями, а также состав федерального списка.
Журова, по предварительным данным, побеждает на выборах в Госдуму
в одномандатном округе в Ленинградской области.
"Уверена, что список у нас был очень хороший федеральный. Лидеров все знали, и люди ориентировались на это, однозначно", - сказала она.
По ее словам, каждый одномандатник будет выполнять обещания, которые дал избирателям.
"Когда люди поняли, что партия взяла такой курс, то люди отнеслись к партии еще более серьезно, чем ранее. Каждый кандидат понимал свою меру ответственности. Следующий созыв будет другой", - отметила политик.
Парламентарий отметила, что работа партии "Новые люди" усилила конкуренцию на выборах. "Они сделали серьезный прорыв, чем многих удивили", - отметила она.