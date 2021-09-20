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Здунов лидирует на выборах главы Мордовии
Здунов лидирует на выборах главы Мордовии - РИА Новости, 20.09.2021
Здунов лидирует на выборах главы Мордовии
Врио руководителя Мордовии Артем Здунов ("Единая Россия") лидирует на выборах главы республики с 78,3% голосов избирателей после обработки 90,6% протоколов,... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T12:38
2021-09-20T12:38
2021-09-20T12:38
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артем здунов
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Врио руководителя Мордовии Артем Здунов ("Единая Россия") лидирует на выборах главы республики с 78,3% голосов избирателей после обработки 90,6% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Согласно этим данным, по итогам обработки 90,62% протоколов Дмитрий Кузякин (КПРФ) набирает 11,45% голосов избирателей, Евгений Тюрин (ЛДПР) 6,14%, Александр Лемкин (Партия пенсионеров) - 2,65%.Здунов занимает пост врио главы Мордовии с 18 ноября 2020 года.
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политика, единая россия, кпрф, лдпр, цик рф, артем здунов
Здунов лидирует на выборах главы Мордовии
Здунов лидирует на выборах главы Мордовии после обработки 90,6 процента протоколов