https://ria.ru/20210920/zaschita-1750731976.html

Эксперт назвал способ защитить накопления от онлайн-мошенников

Эксперт назвал способ защитить накопления от онлайн-мошенников - РИА Новости, 20.09.2021

Эксперт назвал способ защитить накопления от онлайн-мошенников

Злоумышленники часто используют онлайн-доступ к банковским сервисам для кражи средств пользователей. Способ защиты денег от мошенников предложил в интервью... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T02:08

2021-09-20T02:08

2021-09-20T02:09

технологии

мошенничество

россия

алексей лукацкий

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Злоумышленники часто используют онлайн-доступ к банковским сервисам для кражи средств пользователей. Способ защиты денег от мошенников предложил в интервью радио Sputnik эксперт по информационной безопасности компании Cisco Systems Алексей Лукацкий.Банковские мобильные приложения, как и возможность получить доступ к личному кабинету через браузер на компьютере, значительно упрощают управление счетами. Но клиент может добровольно отказаться от этих опций и заблокировать онлайн-доступ к своим деньгам. По мнению Лукацкого, это позволит защитить накопления от злоумышленников.Онлайн-мошенники могут не только попытаться воспользоваться счетом от имени владельца, но и спровоцировать в своих интересах клиента банка на какие-то дистанционные действия с его деньгами, предупредил Лукацкий. Особенно часто страдают от таких манипуляций пожилые люди.Закрыть дистанционный доступ к счету пожилого родственника можно по доверенности, уточнил эксперт. Владельцу накоплений не обязательно приходить в банк самому, если оформлен соответствующий документ.Он советует оставлять онлайн-доступ только к тому банковскому счету, которым человек постоянно пользуется."Лучше иметь основной счет, на котором находится небольшая сумма денег, с которой работает пользователь, в том числе онлайн. Другой счет или, может быть, вклад, должен быть недоступен извне. С ним нужно работать, только физически посещая филиал банка. Либо оставить возможность удаленно его пополнять, но ни в коем случае не снимать и не переводить с него деньги на другие счета", – объяснил эксперт в интервью радио Sputnik.

https://radiosputnik.ria.ru/20210917/zaym-1750376205.html

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технологии, мошенничество, россия, алексей лукацкий