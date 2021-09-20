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Эксперт назвал способ защитить накопления от онлайн-мошенников
Эксперт назвал способ защитить накопления от онлайн-мошенников - РИА Новости, 20.09.2021
Эксперт назвал способ защитить накопления от онлайн-мошенников
Злоумышленники часто используют онлайн-доступ к банковским сервисам для кражи средств пользователей. Способ защиты денег от мошенников предложил в интервью... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T02:08
2021-09-20T02:09
технологии
мошенничество
россия
алексей лукацкий
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Злоумышленники часто используют онлайн-доступ к банковским сервисам для кражи средств пользователей. Способ защиты денег от мошенников предложил в интервью радио Sputnik эксперт по информационной безопасности компании Cisco Systems Алексей Лукацкий.Банковские мобильные приложения, как и возможность получить доступ к личному кабинету через браузер на компьютере, значительно упрощают управление счетами. Но клиент может добровольно отказаться от этих опций и заблокировать онлайн-доступ к своим деньгам. По мнению Лукацкого, это позволит защитить накопления от злоумышленников.Онлайн-мошенники могут не только попытаться воспользоваться счетом от имени владельца, но и спровоцировать в своих интересах клиента банка на какие-то дистанционные действия с его деньгами, предупредил Лукацкий. Особенно часто страдают от таких манипуляций пожилые люди.Закрыть дистанционный доступ к счету пожилого родственника можно по доверенности, уточнил эксперт. Владельцу накоплений не обязательно приходить в банк самому, если оформлен соответствующий документ.Он советует оставлять онлайн-доступ только к тому банковскому счету, которым человек постоянно пользуется."Лучше иметь основной счет, на котором находится небольшая сумма денег, с которой работает пользователь, в том числе онлайн. Другой счет или, может быть, вклад, должен быть недоступен извне. С ним нужно работать, только физически посещая филиал банка. Либо оставить возможность удаленно его пополнять, но ни в коем случае не снимать и не переводить с него деньги на другие счета", – объяснил эксперт в интервью радио Sputnik.
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технологии, мошенничество, россия, алексей лукацкий
02:08 20.09.2021 (обновлено: 02:09 20.09.2021)
 
Эксперт назвал способ защитить накопления от онлайн-мошенников

Эксперт Лукацкий: мошенники часто крадут деньги пользователей через банковские сервисы

CC0 / StockSnap / Ноутбук
Ноутбук - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
CC0 / StockSnap /
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Злоумышленники часто используют онлайн-доступ к банковским сервисам для кражи средств пользователей. Способ защиты денег от мошенников предложил в интервью радио Sputnik эксперт по информационной безопасности компании Cisco Systems Алексей Лукацкий.
Банковские мобильные приложения, как и возможность получить доступ к личному кабинету через браузер на компьютере, значительно упрощают управление счетами. Но клиент может добровольно отказаться от этих опций и заблокировать онлайн-доступ к своим деньгам. По мнению Лукацкого, это позволит защитить накопления от злоумышленников.
"Можно зайти в отделение банка и потребовать заблокировать возможность удаленного подключения к счету, чтобы никто не мог осуществлять с ним операции от имени владельца. Во многих банках существует возможность блокировать доступ к определенному счету, делая его недоступным извне и допуская проведение операций по нему только из отделения, то есть при физическом присутствии человека", – отметил он.
Онлайн-мошенники могут не только попытаться воспользоваться счетом от имени владельца, но и спровоцировать в своих интересах клиента банка на какие-то дистанционные действия с его деньгами, предупредил Лукацкий. Особенно часто страдают от таких манипуляций пожилые люди.
Закрыть дистанционный доступ к счету пожилого родственника можно по доверенности, уточнил эксперт. Владельцу накоплений не обязательно приходить в банк самому, если оформлен соответствующий документ.
Он советует оставлять онлайн-доступ только к тому банковскому счету, которым человек постоянно пользуется.
"Лучше иметь основной счет, на котором находится небольшая сумма денег, с которой работает пользователь, в том числе онлайн. Другой счет или, может быть, вклад, должен быть недоступен извне. С ним нужно работать, только физически посещая филиал банка. Либо оставить возможность удаленно его пополнять, но ни в коем случае не снимать и не переводить с него деньги на другие счета", – объяснил эксперт в интервью радио Sputnik.
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ТехнологииМошенничествоРоссияАлексей Лукацкий
 
 
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