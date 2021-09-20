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"Росгеология" уточнила, на сколько лет в стране хватит запасов газа и нефти
"Росгеология" уточнила, на сколько лет в стране хватит запасов газа и нефти - РИА Новости, 20.09.2021
"Росгеология" уточнила, на сколько лет в стране хватит запасов газа и нефти
Запасов газа в России хватит на 70 лет, запасов нефти — на 30 лет с учетом текущих темпов добычи, следует из презентации "Росгеологии". РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T12:23
2021-09-20T12:23
2021-09-20T17:01
экономика
природный газ
росгеология
россия
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Запасов газа в России хватит на 70 лет, запасов нефти — на 30 лет с учетом текущих темпов добычи, следует из презентации "Росгеологии"."За последние 25 лет новых запасов в России открыто в десять раз меньше, чем за предыдущие 25 лет, многие еще советские месторождения истощаются", — говорится на слайде о перспективах отрасли. Из текста презентации следует, что, в частности, газа хватит на 70 лет добычи, нефти — на 30 лет.Кроме того, алмазов и цинка хватит на 20 лет добычи, золота и свинца — на десять лет, а хрома, который используется в нержавеющих металлических сплавах, — менее чем на пять лет, приводит прогнозы холдинг.Поддержание добычи на текущем уровне, по мнению холдинга, — стратегическая задача России, поскольку весь добывающий сектор формирует более 70 процентов экспортных доходов страны. План бюджета до 2036 года закладывает нефтегазовые доходы восемь-десять триллионов рублей в год, уточняется в презентации.Там отмечается, что для инвесторов важен показатель обеспеченности запасами, поэтому добывающие компании инвестируют в разведку. "Как правило, доллар инвестиций, вложенных в разведку, приносит компаниям больше прибыли, чем доллар, вложенный в добычу", — приводит пример компания.Геологоразведка — относительно небольшая статья расходов добывающих компаний, также напоминает "Росгеология". Даже в кризис они не приостанавливают программы разведки. При этом активные запасы истощаются, а новые геологически более сложные запасы требуют большего объема исследований и продвинутых технологий.
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экономика, природный газ, росгеология, россия
12:23 20.09.2021 (обновлено: 17:01 20.09.2021)
"Росгеология" уточнила, на сколько лет в стране хватит запасов газа и нефти
"Росгеология": газа в России хватит на 70 лет добычи, нефти — на 30 лет
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости
. Запасов газа в России
хватит на 70 лет, запасов нефти — на 30 лет с учетом текущих темпов добычи, следует из презентации "Росгеологии
".
"За последние 25 лет новых запасов в России открыто в десять раз меньше, чем за предыдущие 25 лет, многие еще советские месторождения истощаются", — говорится на слайде о перспективах отрасли. Из текста презентации следует, что, в частности, газа хватит на 70 лет добычи, нефти — на 30 лет.
Кроме того, алмазов и цинка хватит на 20 лет добычи, золота и свинца — на десять лет, а хрома, который используется в нержавеющих металлических сплавах, — менее чем на пять лет, приводит прогнозы холдинг.
Поддержание добычи на текущем уровне, по мнению холдинга, — стратегическая задача России, поскольку весь добывающий сектор формирует более 70 процентов экспортных доходов страны. План бюджета до 2036 года закладывает нефтегазовые доходы восемь-десять триллионов рублей в год, уточняется в презентации.
Там отмечается, что для инвесторов важен показатель обеспеченности запасами, поэтому добывающие компании инвестируют в разведку. "Как правило, доллар инвестиций, вложенных в разведку, приносит компаниям больше прибыли, чем доллар, вложенный в добычу", — приводит пример компания.
Геологоразведка — относительно небольшая статья расходов добывающих компаний, также напоминает "Росгеология". Даже в кризис они не приостанавливают программы разведки. При этом активные запасы истощаются, а новые геологически более сложные запасы требуют большего объема исследований и продвинутых технологий.