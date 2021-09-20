https://ria.ru/20210920/zakharova-1751048349.html

Захарова обвинила ЕС в двойных стандартах из-за критики выборов в Госдуму

Захарова обвинила ЕС в двойных стандартах из-за критики выборов в Госдуму - РИА Новости, 20.09.2021

Захарова обвинила ЕС в двойных стандартах из-за критики выборов в Госдуму

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление Евросоюза о недостаточном уровне иностранного наблюдения за ходом выборов в России. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T20:51

2021-09-20T20:51

2021-09-20T23:43

выборы в государственную думу

в мире

евросоюз

госдума рф

мария захарова

россия

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление Евросоюза о недостаточном уровне иностранного наблюдения за ходом выборов в России.Как заявлял в понедельник спикер внешнеполитической службы ЕС Питер Стано, региональные и парламентские выборы прошли "в атмосфере запугивания независимых критиков" и при отсутствии полноценного международного наблюдения, которому можно было бы доверять.Для сравнения она привела статистику по мониторингу выборов в России: 245 международных наблюдателей из 59 стран мира, десять международных организаций и 57 иностранных дипломатов."И это Евросоюз называет "недостаточным"! А если сравнить с четверкой международных наблюдателей на выборах в ФРГ? Так что там ЕС думает о своих членах? Смогут дать "четкую оценку" выборам в Германии? Или #ЭтоДругое?" — заключила Захарова.Кроме того, в эфире канала "Россия 1" представитель МИД назвала отказ БДИПЧ ОБСЕ направлять наблюдателей намеренной провокацией.Голосование на думских и местных выборах прошло в России с 17 по 19 сентября. Явка превысила 51 процент. По предварительным данным, в нижнюю палату парламента проходят пять партий: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия — За правду" и "Новые люди". Окончательные результаты ЦИК планирует объявить в пятницу.В начале августа в ОБСЕ заявили, что не будут направлять в Россию миссию по наблюдению за ходом голосования. Такое решение там приняли в ответ на ограничение Москвой числа наблюдателей на фоне эпидемической ситуации. Россия предложила принять 50 человек, в ОБСЕ собирались направить в десять раз больше.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, евросоюз, госдума рф, мария захарова, россия