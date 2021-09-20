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Ученые сообщили о мощном столкновении в космосе
Ученые сообщили о мощном столкновении в космосе - РИА Новости, 20.09.2021
Ученые сообщили о мощном столкновении в космосе
Астрономы зафиксировали столкновение неизвестного космического объекта с Юпитером, пишет научный портал Phys.org. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T17:01
2021-09-20T17:01
2021-09-20T17:38
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Астрономы зафиксировали столкновение неизвестного космического объекта с Юпитером, пишет научный портал Phys.org.Это произошло 13 сентября. Сообщения о вспышке на Юпитере стали поступать от астрономов-любителей. Первым об этом рассказал бразилец Хосе Луис Перейра, а через день его слова подтвердил Харальд Палеске из Германии. Им удалось сделать фото и снять видео, которые они представили для изучения научному сообществу.Старший научный сотрудник лаборатории NTT Communication Science Laboratories в Киото Марк Делькруа исследовал все доступные кадры.По его мнению, объект, который налетел на самую большую планету Солнечной системы, мог быть остатком более крупной кометы или астероида. Небесное тело, предположительно, было захвачено гравитацией Юпитера, а затем распалось на несколько частей.Исследователь похвалил научное сообщество за информацию о событии и отметил, что благодаря современным технологиям обмена данными заметно сокращается разрыв между фундаментальными и прикладными исследованиями.В статье уточняется, что впервые ученые напрямую наблюдали внеземное столкновение объектов Солнечной системы в 1994 году. Тогда в Юпитер врезались осколки кометы SL9, распавшейся на части под воздействием гравитации газового гиганта. Ученые полагают, что подобные столкновения происходят постоянно.
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в мире, бразилия, германия, космос - риа наука, юпитер
17:01 20.09.2021 (обновлено: 17:38 20.09.2021)
Ученые сообщили о мощном столкновении в космосе
Phys.org: ученые зафиксировали столкновение космического объекта с Юпитером
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.
Астрономы зафиксировали столкновение неизвестного космического объекта с Юпитером
, пишет научный портал Phys.org
.
Это произошло 13 сентября. Сообщения о вспышке на Юпитере стали поступать от астрономов-любителей. Первым об этом рассказал бразилец Хосе Луис Перейра, а через день его слова подтвердил Харальд Палеске из Германии
. Им удалось сделать фото и снять видео, которые они представили для изучения научному сообществу.
Старший научный сотрудник лаборатории NTT Communication Science Laboratories в Киото Марк Делькруа исследовал все доступные кадры.
По его мнению, объект, который налетел на самую большую планету Солнечной системы, мог быть остатком более крупной кометы или астероида. Небесное тело, предположительно, было захвачено гравитацией Юпитера, а затем распалось на несколько частей.
"Это столкновение может быть самым ярким из когда-либо наблюдавшихся астрономами-любителями с 1994 года", — рассказал астроном.
Исследователь похвалил научное сообщество за информацию о событии и отметил, что благодаря современным технологиям обмена данными заметно сокращается разрыв между фундаментальными и прикладными исследованиями.
В статье уточняется, что впервые ученые напрямую наблюдали внеземное столкновение объектов Солнечной системы в 1994 году. Тогда в Юпитер врезались осколки кометы SL9, распавшейся на части под воздействием гравитации газового гиганта. Ученые полагают, что подобные столкновения происходят постоянно.