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В ЦИК оценили явку на выборах в Госдуму
В ЦИК оценили явку на выборах в Госдуму - РИА Новости, 20.09.2021
В ЦИК оценили явку на выборах в Госдуму
Выборы состоялись, явка составила 51,68%, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T15:03
2021-09-20T15:03
2021-09-20T15:34
выборы в государственную думу
политика
выборы в государственную думу
россия
госдума рф
цик рф
элла памфилова
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Выборы состоялись, явка составила 51,68%, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова."Выборы состоялись. Явка, сейчас до конца не подведены итоги, явка 51,68%", - сказала Памфилова в информцентре ЦИК в понедельник.
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политика, выборы в государственную думу, россия, госдума рф, цик рф, элла памфилова
15:03 20.09.2021 (обновлено: 15:34 20.09.2021)
В ЦИК оценили явку на выборах в Госдуму
Памфилова: явка на выборах в Госдуму составила 51,68% — больше, чем в прошлые кампании