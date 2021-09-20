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В ЦИК оценили явку на выборах в Госдуму

В ЦИК оценили явку на выборах в Госдуму - РИА Новости, 20.09.2021

В ЦИК оценили явку на выборах в Госдуму

Выборы состоялись, явка составила 51,68%, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T15:03

2021-09-20T15:03

2021-09-20T15:34

выборы в государственную думу

политика

выборы в государственную думу

россия

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цик рф

элла памфилова

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Выборы состоялись, явка составила 51,68%, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова."Выборы состоялись. Явка, сейчас до конца не подведены итоги, явка 51,68%", - сказала Памфилова в информцентре ЦИК в понедельник.

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2021

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политика, выборы в государственную думу, россия, госдума рф, цик рф, элла памфилова