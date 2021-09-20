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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210920/yavka-1750978003.html
Итоговая явка на выборах в Ярославской области составила 43,4 процента
Итоговая явка на выборах в Ярославской области составила 43,4 процента - РИА Новости, 20.09.2021
Итоговая явка на выборах в Ярославской области составила 43,4 процента
Явка на выборах депутатов Госдумы РФ в Ярославской области составила 43,4%, с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ) отдали свой голос 94,5%... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T14:40
2021-09-20T14:40
выборы в государственную думу
политика
ярославская область
севастополь
москва
единая россия
госдума рф
лдпр
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Явка на выборах депутатов Госдумы РФ в Ярославской области составила 43,4%, с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ) отдали свой голос 94,5% заявившихся на этот способ голосования, сообщил в понедельник журналистам глава облизбиркома Олег Захаров."Явка на выборах в Государственную Думу составила более 43,4%. Явка на ДЭГ составила 94,5% - это 82 тысячи человек из тех 86 тысяч, которые подали заявки", - сказал Захаров.Он привел итоговые результаты голосования, включающие в себя очное голосование и голосование посредством ДЭГ. "Единая Россия" получила 29,72% голосов, КПРФ - 22,74%, "Справедливая Россия" – 19,20%, ЛДПР – 8,97%, партия "Новые люди" – 7,86%.Дистанционное электронное голосование было организовано также в Москве, в Курской, Нижегородской, Мурманской и Ростовской областях, в Севастополе.Голосование на думских и иных выборах прошло в этом году 17-19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
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политика, ярославская область, севастополь, москва, единая россия, госдума рф, лдпр, россия
14:40 20.09.2021
 
Итоговая явка на выборах в Ярославской области составила 43,4 процента

Явка на выборах депутатов Госдумы в Ярославской области составила 43,4 процента

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСортировка бюллетеней во время подсчета голосов
Сортировка бюллетеней во время подсчета голосов - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Явка на выборах депутатов Госдумы РФ в Ярославской области составила 43,4%, с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ) отдали свой голос 94,5% заявившихся на этот способ голосования, сообщил в понедельник журналистам глава облизбиркома Олег Захаров.
"Явка на выборах в Государственную Думу составила более 43,4%. Явка на ДЭГ составила 94,5% - это 82 тысячи человек из тех 86 тысяч, которые подали заявки", - сказал Захаров.
Он привел итоговые результаты голосования, включающие в себя очное голосование и голосование посредством ДЭГ. "Единая Россия" получила 29,72% голосов, КПРФ - 22,74%, "Справедливая Россия" – 19,20%, ЛДПР – 8,97%, партия "Новые люди" – 7,86%.
Дистанционное электронное голосование было организовано также в Москве, в Курской, Нижегородской, Мурманской и Ростовской областях, в Севастополе.
Голосование на думских и иных выборах прошло в этом году 17-19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
 
Выборы в Государственную думуПолитикаЯрославская областьСевастопольМоскваЕдиная РоссияГосдума РФЛДПРРоссия
 
 
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