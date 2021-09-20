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Яровая победила на выборах в Госдуму в Камчатском крае

Яровая победила на выборах в Госдуму в Камчатском крае - РИА Новости, 20.09.2021

Яровая победила на выборах в Госдуму в Камчатском крае

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая (ЕР) побеждает на выборах в ГД на территории Камчатского края с 40,43%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 100%... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T09:33

2021-09-20T09:33

2021-09-20T10:19

выборы в государственную думу

политика

камчатский край

ирина яровая

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая (ЕР) побеждает на выборах в ГД на территории Камчатского края с 40,43%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 100% протоколов.Согласно данным на табло в информцентре ЦИК, Роман Литвинов (КПРФ) набрал 19,05%, Валерий Калашников (ЛДПР) - 11,55%.

камчатский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, камчатский край, ирина яровая, единая россия, госдума рф, кпрф, лдпр