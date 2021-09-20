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Яровая победила на выборах в Госдуму в Камчатском крае
Яровая победила на выборах в Госдуму в Камчатском крае - РИА Новости, 20.09.2021
Яровая победила на выборах в Госдуму в Камчатском крае
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая (ЕР) побеждает на выборах в ГД на территории Камчатского края с 40,43%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 100%... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T09:33
2021-09-20T09:33
2021-09-20T10:19
выборы в государственную думу
политика
камчатский край
ирина яровая
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лдпр
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая (ЕР) побеждает на выборах в ГД на территории Камчатского края с 40,43%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 100% протоколов.Согласно данным на табло в информцентре ЦИК, Роман Литвинов (КПРФ) набрал 19,05%, Валерий Калашников (ЛДПР) - 11,55%.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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политика, камчатский край, ирина яровая, единая россия, госдума рф, кпрф, лдпр
09:33 20.09.2021 (обновлено: 10:19 20.09.2021)
Яровая победила на выборах в Госдуму в Камчатском крае
Яровая победила на выборах в Госдуму в Камчатском крае, набрав 40,43 процента голосов