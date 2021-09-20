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Суд в США отклонил ходатайство о досрочном освобождении Ярошенко
Суд в США отклонил ходатайство о досрочном освобождении Ярошенко - РИА Новости, 20.09.2021
Суд в США отклонил ходатайство о досрочном освобождении Ярошенко
Суд в Нью-Йорке отклонил ходатайство защиты россиянина Константина Ярошенко о его досрочном освобождении по состоянию здоровья, сообщил РИА Новости адвокат... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T17:56
2021-09-20T18:27
в мире
суд по делу ярошенко
нью-йорк (город)
константин ярошенко
состояние здоровья летчика ярошенко
сша
алексей тарасов
россия
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ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. Суд в Нью-Йорке отклонил ходатайство защиты россиянина Константина Ярошенко о его досрочном освобождении по состоянию здоровья, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Тарасов.По его словам, "судья пришел к выводу, что ни одна из проблем со здоровьем, которые испытывает Ярошенко, не входит в перечень заболеваний, которые Центр по контролю и распространению заболеваний США считает повышающими риск заболевания COVID-19".Адвокат напомнил, что прошение о досрочном освобождении Ярошенко по состоянию здоровья было направлено в суд в конце прошлого года."Я думаю, что следующим этапом, если что-то будет происходить, может стать прошение российского правительства о передаче Ярошенко по конвенции о передаче осужденных", - сказал он.После отказа американского суда освободить Ярошенко по состоянию здоровья адвокат не видит других возможностей для обмена заключенными между РФ и США на гуманитарной основе.Тарасов рассказал, что на прошлой неделе разговаривал с Ярошенко. "Он чувствовал себя плохо, как от неопределенности, так и от того, что не получает надлежащего медицинского внимания к своим хроническим заболеваниям, а также проблем с зубами", - сказал юрист.Ярошенко в 2011 году был приговорен в США к 20 годам заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.
https://ria.ru/20210830/yaroshenko-1747792984.html
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в мире, суд по делу ярошенко, нью-йорк (город), константин ярошенко, состояние здоровья летчика ярошенко, сша, алексей тарасов, россия
17:56 20.09.2021 (обновлено: 18:27 20.09.2021)
 
Суд в США отклонил ходатайство о досрочном освобождении Ярошенко

Суд в США отклонил ходатайство о досрочном освобождении Ярошенко по состоянию здоровья

© РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийский летчик Константин Ярошенко
Российский летчик Константин Ярошенко - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости
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ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. Суд в Нью-Йорке отклонил ходатайство защиты россиянина Константина Ярошенко о его досрочном освобождении по состоянию здоровья, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Тарасов.
"Сегодня утром мы получили решение суда... В документе объемом в пять страниц говорится, что суд не увидел достаточных оснований для освобождения Ярошенко, в освобождении... отказано", - сказал он.
По его словам, "судья пришел к выводу, что ни одна из проблем со здоровьем, которые испытывает Ярошенко, не входит в перечень заболеваний, которые Центр по контролю и распространению заболеваний США считает повышающими риск заболевания COVID-19".
Адвокат напомнил, что прошение о досрочном освобождении Ярошенко по состоянию здоровья было направлено в суд в конце прошлого года.
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"Я думаю, что следующим этапом, если что-то будет происходить, может стать прошение российского правительства о передаче Ярошенко по конвенции о передаче осужденных", - сказал он.
После отказа американского суда освободить Ярошенко по состоянию здоровья адвокат не видит других возможностей для обмена заключенными между РФ и США на гуманитарной основе.
Тарасов рассказал, что на прошлой неделе разговаривал с Ярошенко. "Он чувствовал себя плохо, как от неопределенности, так и от того, что не получает надлежащего медицинского внимания к своим хроническим заболеваниям, а также проблем с зубами", - сказал юрист.
Ярошенко в 2011 году был приговорен в США к 20 годам заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.
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В миреСуд по делу ЯрошенкоНью-Йорк (город)Константин ЯрошенкоСостояние здоровья летчика ЯрошенкоСШААлексей ТарасовРоссия
 
 
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