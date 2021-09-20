https://ria.ru/20210920/yaroshenko-1751020988.html

Суд в США отклонил ходатайство о досрочном освобождении Ярошенко

Суд в США отклонил ходатайство о досрочном освобождении Ярошенко - РИА Новости, 20.09.2021

Суд в США отклонил ходатайство о досрочном освобождении Ярошенко

Суд в Нью-Йорке отклонил ходатайство защиты россиянина Константина Ярошенко о его досрочном освобождении по состоянию здоровья, сообщил РИА Новости адвокат... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T17:56

2021-09-20T17:56

2021-09-20T18:27

в мире

суд по делу ярошенко

нью-йорк (город)

константин ярошенко

состояние здоровья летчика ярошенко

сша

алексей тарасов

россия

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ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. Суд в Нью-Йорке отклонил ходатайство защиты россиянина Константина Ярошенко о его досрочном освобождении по состоянию здоровья, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Тарасов.По его словам, "судья пришел к выводу, что ни одна из проблем со здоровьем, которые испытывает Ярошенко, не входит в перечень заболеваний, которые Центр по контролю и распространению заболеваний США считает повышающими риск заболевания COVID-19".Адвокат напомнил, что прошение о досрочном освобождении Ярошенко по состоянию здоровья было направлено в суд в конце прошлого года."Я думаю, что следующим этапом, если что-то будет происходить, может стать прошение российского правительства о передаче Ярошенко по конвенции о передаче осужденных", - сказал он.После отказа американского суда освободить Ярошенко по состоянию здоровья адвокат не видит других возможностей для обмена заключенными между РФ и США на гуманитарной основе.Тарасов рассказал, что на прошлой неделе разговаривал с Ярошенко. "Он чувствовал себя плохо, как от неопределенности, так и от того, что не получает надлежащего медицинского внимания к своим хроническим заболеваниям, а также проблем с зубами", - сказал юрист.Ярошенко в 2011 году был приговорен в США к 20 годам заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.

https://ria.ru/20210830/yaroshenko-1747792984.html

https://ria.ru/20210902/tyurma-1748301183.html

нью-йорк (город)

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, суд по делу ярошенко, нью-йорк (город), константин ярошенко, состояние здоровья летчика ярошенко, сша, алексей тарасов, россия