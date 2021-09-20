https://ria.ru/20210920/yandeks-1750902224.html
"Яндекс.Карты" запускают услугу доставки еды в автомобиль
"Яндекс.Карты" запускают услугу доставки еды в автомобиль - РИА Новости, 20.09.2021
"Яндекс.Карты" запускают услугу доставки еды в автомобиль
Сервис "Яндекс.Карты" запускает услугу доставки еды в автомобиль, первым партнером компании стала сеть ресторанов быстрого питания Burger King, сообщает... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T09:10
2021-09-20T09:10
2021-09-20T09:10
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Сервис "Яндекс.Карты" запускает услугу доставки еды в автомобиль, первым партнером компании стала сеть ресторанов быстрого питания Burger King, сообщает пресс-служба сервиса."В "Яндекс.Картах" теперь можно заказать еду в машину, припарковавшись у ресторана быстрого питания. Так не придется идти в зал или стоять в очереди у окна для автомобилистов. Сейчас сервис доступен в сети "Бургер Кинг", - говорится в сообщении.В проекте участвуют более 130 ресторанов Burger King в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Перми, Омске, Новосибирске и других городах России. Как отметил руководитель геосервисов "Яндекса" Олег Левчук, слова которого приводятся в сообщении, в будущем "Яндекс.Карты" планируют расширить список партнеров.Водитель получает возможность заказать еду с доставкой в машину, когда подъезжает к парковке Burger King. Тогда, как отмечает пресс-служба, "в приложении открывается карточка, в которой можно перейти в меню и выбрать один из комбонаборов". При оплате заказа водитель указывает телефон для связи, номер и цвет машины, чтобы сотрудник ресторана смог найти его на парковке."Найти ресторан можно и по-другому — для этого на главной странице в меню нужно выбрать "Где поесть" и для открывшегося списка ресторанов применить фильтр "Доставка в машину", - добавили в сервисе.
https://ria.ru/20210909/ddos-ataka-1749321536.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, технологии, пермь, москва, яндекс, россия
"Яндекс.Карты" запускают услугу доставки еды в автомобиль
Сервис "Яндекс.Карты" запускают услугу доставки еды в автомобиль
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Сервис "Яндекс.Карты" запускает услугу доставки еды в автомобиль, первым партнером компании стала сеть ресторанов быстрого питания Burger King, сообщает пресс-служба сервиса.
"В "Яндекс.Картах" теперь можно заказать еду в машину, припарковавшись у ресторана быстрого питания. Так не придется идти в зал или стоять в очереди у окна для автомобилистов. Сейчас сервис доступен в сети "Бургер Кинг", - говорится в сообщении.
В проекте участвуют более 130 ресторанов Burger King в Москве
, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге
, Перми, Омске
, Новосибирске и других городах России
. Как отметил руководитель геосервисов "Яндекса" Олег Левчук, слова которого приводятся в сообщении, в будущем "Яндекс.Карты" планируют расширить список партнеров.
Водитель получает возможность заказать еду с доставкой в машину, когда подъезжает к парковке Burger King. Тогда, как отмечает пресс-служба, "в приложении открывается карточка, в которой можно перейти в меню и выбрать один из комбонаборов". При оплате заказа водитель указывает телефон для связи, номер и цвет машины, чтобы сотрудник ресторана смог найти его на парковке.
"Найти ресторан можно и по-другому — для этого на главной странице в меню нужно выбрать "Где поесть" и для открывшегося списка ресторанов применить фильтр "Доставка в машину", - добавили в сервисе.