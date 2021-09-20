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Наука
https://ria.ru/20210920/xiaomi-1750980952.html
Названы смартфоны Xiaomi, которые получат MIUI 13
Названы смартфоны Xiaomi, которые получат MIUI 13 - РИА Новости, 20.09.2021
Названы смартфоны Xiaomi, которые получат MIUI 13
Новую версию фирменной оболочки MIUI получат десятки моделей Xiaomi, Redmi и Poco. Об этом сообщает ITHome со ссылкой на инсайдера, близкого к разработке... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T14:51
2021-09-20T15:33
наука
технологии
xiaomi inc
android
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Новую версию фирменной оболочки MIUI получат десятки моделей Xiaomi, Redmi и Poco. Об этом сообщает ITHome со ссылкой на инсайдера, близкого к разработке программного обеспечения.По информации источника, до MIUI 13 обновят около 40 моделей — например, бюджетный Poco C3. Большая часть смартфонов из списка вышла в 2020-2021 годах. Позже к ним прибавятся и более старые модели китайского производителя.Названы и функции MIUI, которые еще не были реализованы в оболочке. Так, система обзаведется новыми виджетами и визуальными эффектами, а дизайн иконок будет перерисован. В следующий версии улучшится плавность анимации и общая стабильность работы.Релиз MIUI 13 ожидается до конца 2021 года, а вот рассылка обновлений по традиции Xiaomi может затянуться на несколько месяцев.
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технологии, xiaomi inc, android
14:51 20.09.2021 (обновлено: 15:33 20.09.2021)
 

Названы смартфоны Xiaomi, которые получат MIUI 13

© РИА Новости / Кирилл КаримовPoco M3
Poco M3 - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каримов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Новую версию фирменной оболочки MIUI получат десятки моделей Xiaomi, Redmi и Poco. Об этом сообщает ITHome со ссылкой на инсайдера, близкого к разработке программного обеспечения.
По информации источника, до MIUI 13 обновят около 40 моделей — например, бюджетный Poco C3. Большая часть смартфонов из списка вышла в 2020-2021 годах. Позже к ним прибавятся и более старые модели китайского производителя.
Названы и функции MIUI, которые еще не были реализованы в оболочке. Так, система обзаведется новыми виджетами и визуальными эффектами, а дизайн иконок будет перерисован. В следующий версии улучшится плавность анимации и общая стабильность работы.
Релиз MIUI 13 ожидается до конца 2021 года, а вот рассылка обновлений по традиции Xiaomi может затянуться на несколько месяцев.
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