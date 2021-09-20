https://ria.ru/20210920/xiaomi-1750980952.html

Названы смартфоны Xiaomi, которые получат MIUI 13

Названы смартфоны Xiaomi, которые получат MIUI 13 - РИА Новости, 20.09.2021

Названы смартфоны Xiaomi, которые получат MIUI 13

Новую версию фирменной оболочки MIUI получат десятки моделей Xiaomi, Redmi и Poco. Об этом сообщает ITHome со ссылкой на инсайдера, близкого к разработке... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T14:51

2021-09-20T14:51

2021-09-20T15:33

наука

технологии

xiaomi inc

android

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Новую версию фирменной оболочки MIUI получат десятки моделей Xiaomi, Redmi и Poco. Об этом сообщает ITHome со ссылкой на инсайдера, близкого к разработке программного обеспечения.По информации источника, до MIUI 13 обновят около 40 моделей — например, бюджетный Poco C3. Большая часть смартфонов из списка вышла в 2020-2021 годах. Позже к ним прибавятся и более старые модели китайского производителя.Названы и функции MIUI, которые еще не были реализованы в оболочке. Так, система обзаведется новыми виджетами и визуальными эффектами, а дизайн иконок будет перерисован. В следующий версии улучшится плавность анимации и общая стабильность работы.Релиз MIUI 13 ожидается до конца 2021 года, а вот рассылка обновлений по традиции Xiaomi может затянуться на несколько месяцев.

https://ria.ru/20210917/xiaomi-1750553861.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, xiaomi inc, android